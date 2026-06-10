辻希美、15歳・長男が心配で仰天行動「遊び方が花開いちゃった感じ…」で悩み
タレントの辻希美（38）が、9日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。15歳・長男が心配で起こした仰天行動にスタジオが騒然とした。
【写真】「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」第5子次女・夢空ちゃんの最新ショット
辻は15歳の長男について「彼女ができることが…」と悩みを切り出した。「中学の時は野球が好きで、女の子が周りにいないような」環境だったという。それが「高校に行った瞬間にすっごい遊び方が花開いちゃった感じ」に変わったそう。
明石家さんまが「恋人ができてもええのんちゃうか？」と聞くと、辻は「その気持ちがまだできてなくて」と説明。「女の子と遊ぶようになったんですけど、どんな女の子と遊んでいるのか、とりあえず家に呼んでもらって。男の子も女の子もみんなで遊んでいる感じだったから“全員うちで遊ぼう”みたいな感じで呼んで、ずっと女子をガン見」と明かした。家に来た女子は4人だったといい「私の目2個じゃ足りなくて。女子バラけるから」と振り返った。
さらに辻は「高校入って行動範囲も広がっちゃって、どんな子と何をしているかも分からないし、だからもうレシートとか（見ている）。何時に何を食べたとか」と仰天行動を告白。スタジオが驚きに包まれる中、3児の母のギャル曽根は「でもそれはやるべき」と同調。「親が監視してないと、どこに行ったか分からなかったり何にお金を使ってるか分からなかったら危ないわけじゃないですか」と理解を示していた。
辻は「お母さん側からすると、色んなことを考えちゃう」と話していた。
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辻は15歳の長男について「彼女ができることが…」と悩みを切り出した。「中学の時は野球が好きで、女の子が周りにいないような」環境だったという。それが「高校に行った瞬間にすっごい遊び方が花開いちゃった感じ」に変わったそう。
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辻は「お母さん側からすると、色んなことを考えちゃう」と話していた。