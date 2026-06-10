「飛ばしたい」がミスを生む？ゴルフスイングの"力み"を消す究極の脱力法

練習場ではうまく打てるのに、コースに出るとダフリやトップばかり……。

その原因の多くは、無意識のうちに体に入ってしまう「力み（リキミ）」にあります。

いけうち誠一氏のマンガ『ゴルフは気持ち』第11話「ないない主義」では、この力みを消すためのユニークな思考法が紹介されています。

スイング改善のヒントを探っていきましょう。

力みの原因はあなたの「欲」にある

ティーイングエリアに立つと、「フェアウェイど真ん中へ思い切り飛ばしてやる！」と考えていませんか？

グリーン周りでは「絶対にピンそばに乗せてやる！」と意気込んでいませんか？

実は、こうした「飛ばしたい」「乗せたい」「入れたい」という強い欲求が、体に余計な力を入れさせ、スイングを崩す最大の原因になります。

欲が強すぎるあまり、微妙な感覚が出せず、結果として大きなミスにつながってしまうのです。

魔法の言葉「飛ばさない・乗らない・入らない」

力みを取るために、マンガ内で提唱されているのが「ないない主義」です。

アドレスに入ったら、心の中でこう呟いてみてください。

「飛ばさなくていい」「グリーンに乗らなくていい」「パターは入らない」 一見ネガティブに思えるこの言葉ですが、口にすることで過度なプレッシャーが消え去り、驚くほどスイングから無駄な力みが抜けていきます。

リキミが抜けたスイングを体に覚えさせる

「たいたい主義（欲張り）」で打つと、目標が一点に絞られすぎて自らプレッシャーをかけてしまいます。

逆に「ないない主義」では、狙う目標が広くなるため、リラックスしてスイングができます。

ゴルフにおいて、リキミの抜けた良いスイングで打てるようになることは、大きな「進歩」です。

まずは「ないない主義」で脱力したスイングを身につけ、徐々に目標の円を小さくしていくのが上達の近道と言えるでしょう。

次のラウンドは「欲」を捨てて、脱力スイングを体感してみませんか？