7月1日の高校卒業予定者向けの採用活動解禁を前に、北九州市若松区で企業の見学会が開かれました。高校生たちに地元企業の魅力を知ってもらい、人材の流出を食い止める狙いがあります。

■中村安里記者

「こちらは北九州市にある物流の拠点です。今、高校生たちが真剣な表情で見学しています。」



北九州市若松区の高稜高校の3年生13人が6月9日、見学に訪れたのは、同じ若松区にある「上組八幡支店」です。





上組は1867年に現在の神戸市で創業し、売上高は2700億円を超える総合物流サービス最大手の企業です。7月1日から高校卒業予定者の採用活動が解禁されるのを前に、北九州市やほかの企業と共にこのツアーを企画しました。■上組 八幡支店・篠原孝吉 支店長「毎年、地元の北九州市の高校生を数人採用していますが、ここ2・3年、応募者が少なくなっている現状があります。」

このツアーは、地元の企業を知ってもらうことで、若い人材の流出を食い止める狙いがあります。



職場見学だけでなく、若い社員による説明を交えながら職場の魅力をPRしました。



■高校生

「私が知らないところでも、いろいろな人たちが頑張って働いているんだと分かりました。」

「（上組を）初めて知りました。物流に関してちょっと分からないところがあったけれど、分かりやすく説明してもらえて、働きたいなと思いました。」

その後、生徒たちは、同じく若松区にある高木製作所を見学するなど、1日で3社を見学しました。



企業の人材確保は地元の活力にも直結するため、企業だけでなく、地域をあげた取り組みが求められています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月9日午後5時すぎ放送