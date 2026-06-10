ゲームで遊ぶだけで子供の視力が回復する本！？本から2m離れて遊ぶ「隠れキャラ探しゲーム」「迷路」「まちがい探し」！！

2m離れて遊ぶことで目の緊張を解放する

視力回復のトレーニングと聞くと、退屈な眼球運動を想像するかもしれません。

しかし、『子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル』の著者である平賀博士が紹介している「本から2m離れて遊ぶ」という“視力検査あそび”は、その常識を覆す画期的なアプローチです。

通常、本は手元で読むものですが、あえて2mという距離を置くことで、目は近くを見るための緊張状態から解放され、自然とリラックスした状態になります。

この「目をリラックスさせながら、同時に脳と視力を上げる」という点が、このメソッドの最大の魅力です。

『子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル』の中で紹介している“見る力を育てるあそび”「隠れキャラ探し」や「迷路」、「まちがい探し」など、子どもが夢中になれる内容になっており、楽しみながら視覚機能を鍛えることができます。

精密なピント調節能力を育むレベルアップ方式

また、レベルが上がるにつれて探す対象物はどんどん小さくなっていきます。

博士によれば、対象が小さくなればなるほど、目は非常に繊細な「ピント調節能力」を要求されるといいます。

これは野球に例えるなら、外野手がホームベースへ大雑把にボールを投げるのと、ピッチャーがキャッチャーミットの正確な位置へストライクを投げ込むほどの精度の違いがあります。

より高度で精密な目の筋肉のコントロールが必要となるため、遊びを進めるだけで自然と目の機能が底上げされていくのです。

行き詰まったら外で遊ぶ！全身運動との相乗効果

さらに、このゲームには「指を使わずに目だけで追う」という重要なルールが設定されています。

手や指の動きで視線を補助するのではなく、離れた場所から純粋に「眼球の動き」だけで対象を捉えるため、視覚情報と脳の連携がダイレクトに鍛えられます。

もし見えなくて行き詰まってしまった場合は、「1回外に出て体を動かして遊ぶ」ことが推奨されています。

外で全身を使って遊ぶことで脳の血流が良くなり、再び家に戻ってゲームに挑戦すると、不思議とさっきまで見えなかったものが見えるようになっているそうです。

単なる目の体操にとどまらず、全身運動と組み合わせることで視力と脳を同時に活性化させる、全く新しいエンターテインメントと言えるでしょう。