◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）と注目の今季初対決に臨む。

大谷は試合前、ブルペン入りして２６球を投げ込んだ。通常、ブルペン入りは２日前だが、８日（同９日）がピッツバーグへの移動日だったこともあり、普段とは異なる調整を強いられている。７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦の試合後にはグラウンドでキャッチボールを行う異例の行動にも出ていた。

ロバーツ監督は１０日（同１１日）の同戦で大谷はリアル二刀流で出場することを明言。前回３日（同４日）の敵地・Ｄバックス戦は二刀流で投げては６回２安打無失点で６勝目、打っては３安打５出塁の活躍を見せた。右手中指のマメを気にする場面もあったが、指揮官は「今後の登板に大きな影響を与えるものだとは考えていない」と説明していた。

前回は翌日の４日（同５日）は打者としても試合に出場せず今季２度目の休養となったが、指揮官は「（今回は）翌日に休養を入れるかどうかはまだ決めていない。彼の疲労度やコンディションを見て、当日の状況を踏まえて判断するが、基本的にはラインアップに入ると考えている」と明かした。