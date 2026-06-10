待ち遠しい♪基本の梅酒の作り方【材料】（4人分）青梅 1~1.2kg氷砂糖 500~800gホワイトリカー 1.8~2リットル【下準備】1、保存ビンは熱湯消毒をするか、アルコールできれいに拭く。2、青梅は水につけ、1個ずつきれいに水洗いしきれいなフキン又はキッチンペーパーにのせる。3、きれいな乾いたフキンかタオルで青梅を1個ずつ優しくていねいに拭く。【作り方】1、小さな容器にホワイトリカーを少量取り出しておく。きれいなフキン又はタオルで青梅をもち、竹串の先をホワイトリカーにつけながら、青梅のヘタを取る。2、保存ビンに(1)の青梅、氷砂糖を交互に2〜3段に入れ、最後にホワイトリカーを注ぎ入れ、冷暗所に置く。【このレシピのポイント・コツ】3ヶ月くらいたてば梅酒が飲めますが、1年後位がもっと美味しくなります。