【保存版】失敗しない梅酒の作り方！飲み方＆漬け梅を活用したデザートレシピ7選も紹介
初夏の訪れとともにやってくる「梅仕事」。自分で仕込んだ梅酒が琥珀色に育っていく時間は、何物にも代えがたい醍醐味ですよね。
今回は、失敗しない基本の作り方から、おいしい飲み方、余った梅まで使い切る絶品アレンジまで8選をご紹介します。旬の恵みで、豊かな食卓時間を過ごしてみませんか？
【じっくり味わえる】待ち遠しい♪基本の梅酒の作り方
シンプルな工程ゆえに、下処理が成功の鍵です。梅に少しでも水気が残るとカビの原因になるため、洗った後は丁寧に水分を拭き取りましょう。3ヶ月後からが飲み頃ですが、漬け込むほどに角が取れ、味わいはまろやかに。ロックはもちろん、お料理の隠し味や贅沢なスイーツ作りにも幅広く活用できますよ。
■飲み方無限大！ 梅酒のアレンジレシピ5選
ハチミツのまろやかな甘みが梅の香りを引き立てる、心ほぐれる一杯。季節の柑橘やキウイ、ぶどうなど、少し酸味のあるカットフルーツを合わせると、後味がグッと引き締まります。夜の読書や映画のおともに、ゆっくり優雅に味わえるカクテルです。
梅酒に酢と牛乳を加え、トロンとした口当たりを味わえる意外な組み合わせ。砂糖やハチミツを足さなくても、梅酒本来のやさしい甘みで十分に満足できるヘルシーな一杯です。爽やかな後味は、暑い日のお風呂上がりや、食後のリフレッシュにもぴったり。
食後のお口直しに最適な、シャリシャリ食感の大人デザートです。水割り梅酒にハチミツを混ぜて凍らせるだけなので簡単。凍らせる途中でフォークを使い、数回空気を含ませるように混ぜることが、口溶け良く仕上げるプロの裏技です。
梅酒を炭酸で割り、薄切りショウガを浮かべるユニークなレシピ。炭酸の刺激にショウガの辛みが加わり、爽快感は抜群です！ 漬け込んだ梅を添えれば、見た目にも華やか。梅の旨みが凝縮された、夏に負けないエナジーあふれる一杯です。
シュワッと弾ける炭酸が、梅酒の香りをより一層際立たせます。無糖の炭酸水を使えば、梅酒本来の甘みやフルーティーな香りがダイレクトに感じられ、食前酒として胃を刺激するのにも最適。グラスの縁に少し塩を飾る「スノースタイル」にすれば、さらに本格的な味わいに。
■余った梅も絶品に！ 梅酒の梅を使ったデザートレシピ2選
梅酒の漬け梅が余ってしまった時の救済レシピ。刻んだ梅と梅酒をレンジで軽く加熱し、プレーンヨーグルトにトッピングするだけで完成です。梅のカリカリとした食感と、加熱した梅酒の濃厚な風味がヨーグルトと溶け合い、リッチなデザートに早変わり。
まるで和菓子店のような佇まいを、身近な材料で再現。寒天と葛粉をまとわせた漬け梅は、つるんとなめらかな口当たりが魅力です。上品な見た目で、夏のおもてなしにも最適。冷たく冷やして召し上がれ。
■梅酒の活用で、毎日の献立をもっとおいしく
時間をかけて丁寧に仕込んだ梅酒は、飲み終わった後もさまざまな形で活用できる食材です。
今回ご紹介したアレンジを参考に、ぜひ今年の夏はご家庭で梅酒作りを始めてみませんか？ 自家製の梅酒を、毎日の晩酌やデザートにぜひ活用してくださいね！
(ともみ)
今回は、失敗しない基本の作り方から、おいしい飲み方、余った梅まで使い切る絶品アレンジまで8選をご紹介します。旬の恵みで、豊かな食卓時間を過ごしてみませんか？
【じっくり味わえる】待ち遠しい♪基本の梅酒の作り方
シンプルな工程ゆえに、下処理が成功の鍵です。梅に少しでも水気が残るとカビの原因になるため、洗った後は丁寧に水分を拭き取りましょう。3ヶ月後からが飲み頃ですが、漬け込むほどに角が取れ、味わいはまろやかに。ロックはもちろん、お料理の隠し味や贅沢なスイーツ作りにも幅広く活用できますよ。
待ち遠しい♪基本の梅酒の作り方
【材料】（4人分）
青梅 1~1.2kg
氷砂糖 500~800g
ホワイトリカー 1.8~2リットル
【下準備】
1、保存ビンは熱湯消毒をするか、アルコールできれいに拭く。
2、青梅は水につけ、1個ずつきれいに水洗いしきれいなフキン又はキッチンペーパーにのせる。
3、きれいな乾いたフキンかタオルで青梅を1個ずつ優しくていねいに拭く。
【作り方】
1、小さな容器にホワイトリカーを少量取り出しておく。きれいなフキン又はタオルで青梅をもち、竹串の先をホワイトリカーにつけながら、青梅のヘタを取る。
2、保存ビンに(1)の青梅、氷砂糖を交互に2〜3段に入れ、最後にホワイトリカーを注ぎ入れ、冷暗所に置く。
【このレシピのポイント・コツ】
3ヶ月くらいたてば梅酒が飲めますが、1年後位がもっと美味しくなります。
【材料】（4人分）
青梅 1~1.2kg
氷砂糖 500~800g
ホワイトリカー 1.8~2リットル
【下準備】
1、保存ビンは熱湯消毒をするか、アルコールできれいに拭く。
2、青梅は水につけ、1個ずつきれいに水洗いしきれいなフキン又はキッチンペーパーにのせる。
3、きれいな乾いたフキンかタオルで青梅を1個ずつ優しくていねいに拭く。
【作り方】
1、小さな容器にホワイトリカーを少量取り出しておく。きれいなフキン又はタオルで青梅をもち、竹串の先をホワイトリカーにつけながら、青梅のヘタを取る。
2、保存ビンに(1)の青梅、氷砂糖を交互に2〜3段に入れ、最後にホワイトリカーを注ぎ入れ、冷暗所に置く。
【このレシピのポイント・コツ】
3ヶ月くらいたてば梅酒が飲めますが、1年後位がもっと美味しくなります。
■飲み方無限大！ 梅酒のアレンジレシピ5選
梅酒のフルーツカクテル
ハチミツのまろやかな甘みが梅の香りを引き立てる、心ほぐれる一杯。季節の柑橘やキウイ、ぶどうなど、少し酸味のあるカットフルーツを合わせると、後味がグッと引き締まります。夜の読書や映画のおともに、ゆっくり優雅に味わえるカクテルです。
梅酒サワーミルク
梅酒に酢と牛乳を加え、トロンとした口当たりを味わえる意外な組み合わせ。砂糖やハチミツを足さなくても、梅酒本来のやさしい甘みで十分に満足できるヘルシーな一杯です。爽やかな後味は、暑い日のお風呂上がりや、食後のリフレッシュにもぴったり。
梅酒のソルベ
食後のお口直しに最適な、シャリシャリ食感の大人デザートです。水割り梅酒にハチミツを混ぜて凍らせるだけなので簡単。凍らせる途中でフォークを使い、数回空気を含ませるように混ぜることが、口溶け良く仕上げるプロの裏技です。
梅酒ジンジャーソーダ
梅酒を炭酸で割り、薄切りショウガを浮かべるユニークなレシピ。炭酸の刺激にショウガの辛みが加わり、爽快感は抜群です！ 漬け込んだ梅を添えれば、見た目にも華やか。梅の旨みが凝縮された、夏に負けないエナジーあふれる一杯です。
梅酒サワー
シュワッと弾ける炭酸が、梅酒の香りをより一層際立たせます。無糖の炭酸水を使えば、梅酒本来の甘みやフルーティーな香りがダイレクトに感じられ、食前酒として胃を刺激するのにも最適。グラスの縁に少し塩を飾る「スノースタイル」にすれば、さらに本格的な味わいに。
■余った梅も絶品に！ 梅酒の梅を使ったデザートレシピ2選
梅酒ヨーグルト
梅酒の漬け梅が余ってしまった時の救済レシピ。刻んだ梅と梅酒をレンジで軽く加熱し、プレーンヨーグルトにトッピングするだけで完成です。梅のカリカリとした食感と、加熱した梅酒の濃厚な風味がヨーグルトと溶け合い、リッチなデザートに早変わり。
梅葛玉
まるで和菓子店のような佇まいを、身近な材料で再現。寒天と葛粉をまとわせた漬け梅は、つるんとなめらかな口当たりが魅力です。上品な見た目で、夏のおもてなしにも最適。冷たく冷やして召し上がれ。
■梅酒の活用で、毎日の献立をもっとおいしく
時間をかけて丁寧に仕込んだ梅酒は、飲み終わった後もさまざまな形で活用できる食材です。
今回ご紹介したアレンジを参考に、ぜひ今年の夏はご家庭で梅酒作りを始めてみませんか？ 自家製の梅酒を、毎日の晩酌やデザートにぜひ活用してくださいね！
(ともみ)