中東情勢の悪化による石油製品の価格高騰を受け、食品包装で使うフィルムなどの再値上げが相次いでいる。

食品メーカーやスーパーなどの小売り現場ではこれまで、包装の簡素化などで包装資材の値上がりを吸収する動きもみられたが、消費者が手に取る最終製品への値上げの波がさらに広がる可能性がある。（福原悠介、水野友晴）

「さらに１割高い」

衣料品のほかプラスチック製品なども扱うグンゼは８日、食品メーカーなど向けのフィルム製品価格の再値上げを発表した。ソーセージなど加工食品の包装用フィルムは４〜８％、ペットボトルや調味料のラベルで使う収縮フィルムは２〜５％値上げする。同じ製品は、４〜５月に値上げしたばかりだ。

原料価格の上昇が原因で、石油製品であるナフサ由来のナイロンの場合、「２月末の価格と比べて４月は２割高くなった。現状は４月よりもさらに１割高い」（広報）という。収縮フィルムなどに使われるエチレンの価格も上がっている。

素材各社を取り巻く状況は同様で、「品質維持と安定供給の継続のためにやむを得ない判断」として再値上げに踏み切る。ユニチカは、ハムなどの包装で使う６種類のフィルム製品について、４月２１日出荷分の値上げから２か月で再び価格を引き上げる。東洋紡も今月、菓子やレトルト食品の包装用フィルムの再値上げを予定している。

企業努力

加工食品や菓子などの食品メーカーでは、包装に使う色数を減らすなど、ナフサ由来の製品の値上げ分を販売価格に反映しないよう工夫を凝らす。食品スーパーでも、総菜を入れるプラスチック容器を一部紙製の袋に変更したり、汁漏れ対策で肉や魚などのパックを入れるポリ袋の提供を抑えたりといった動きが広がる。

これまで、米国とイスラエルによるイラン攻撃後の食品値上げは、攻撃前から続く原材料費や物流費の増加を主な値上げの理由としていた。ただ、足元では包装資材の費用増を理由に挙げるケースも出始めている。

５月に値上げを発表した食品メーカーでは「価格転嫁は最終手段だが、包装資材の再値上げを受けて、製品を再値上げする可能性は十分にある」（広報）と話す。

帝国データバンクが主要食品メーカー１９５社を対象に行った調査（５月末時点）では、既に値上げを実施済みか、年内に予定している約９０００品目のうち、中東情勢を要因とする値上げは２２・７％だったという。調査を担当した飯島大介氏は「包装資材の再値上げ分をまだ価格に反映していないメーカーは多い。再値上げの動きは徐々に広がるのではないか」と指摘する。

石油製品 コスト転嫁へ…出光社長が方針

出光興産の酒井則明社長は読売新聞のインタビューに応じ、中東情勢の悪化で上昇したコストの価格転嫁を段階的に進めていく方針を示した＝写真＝。ガソリンのほかエチレンなど石油化学製品について、「徐々に値上げをしていかざるを得ない」と述べた。

出光はホルムズ海峡が事実上封鎖された後、米国など北南米を中心に原油の代替調達を進めている。酒井氏は「中東以外の原油だと輸送距離が長くなる分、運賃は余計にかかる。船にかかる保険料など様々なコストも上昇している」とし、「顧客に丁寧に説明し、価格に反映させていただく」と語った。

代替調達を進める一方、サウジアラビアやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）など中東からの原油は、ホルムズ海峡を通らないルートでの調達を増やしているという。酒井氏は「去年の製油所の稼働率を維持する状況にある」と述べ、十分な供給力を確保しているとの認識を示した。

日本は原油輸入の９割以上を中東地域に依存している。酒井氏は中長期的な調達先の多角化について、「相手と信頼関係を築く必要があり、時間をかけて計画的に進める必要がある」と語った。一方、産地ごとに異なる幅広い油質に対応するための製油所の設備改修については、「これから急いで検討をしなければならない」と述べた。