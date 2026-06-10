プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助前監督が、18歳の長女に暴行を加えたとして書類送検された。先月、東京・渋谷区の自宅で長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどの暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、翌日には監督を辞任するという異例の早さで事態が動いた。

【映像】涙を流す阿部前監督（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、この事件の背景や辞任に至る経緯について、「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃子氏とともに深掘りした。

■書類送検までの経緯と「長女を責める声」への懸念

これまでを時系列で振り返る。5月25日午後7時すぎ、都内の児童相談所を通じて110番通報があった。同日午後8時前、娘の胸ぐらをつかみ押し倒すなど暴行を加えた疑いで、阿部前監督が現行犯逮捕された。未明に釈放されたものの、26日の午前には球団に監督辞任を申し出て、同日午前11時50分頃、辞任会見。そして6月9日、暴行容疑で書類送検されることとなった。

警視庁によると、阿部前監督は容疑を認めた上で、「姉妹で喧嘩しているところを静かにしろと言ったら、言い返してきてカッとなった」「喧嘩になり、もみ合いの中で娘の襟をつかんで投げ飛ばしてしまった」と話しているという。

このニュースについて、能條氏は次のように語る。

「本当にいろいろなポイントで考えるべきことがあると思う。やはり有名な方というのもあり、SNSでみんながいろいろなことを言っている。その中で長女を責める声が大きいが、（長女が）声を上げること自体は、私は間違っていなかったと思う。メディアでいろいろと言われてしまった結果、影響が大きくなったことで批判があるのかなと思いつつ、赤の他人ならみんなが暴行だとわかることが、家庭内の話になると一気に家族の喧嘩に置き換わってしまうところが難しいのかなと」（能條氏、以下同）

■スピード辞任の波紋…「1発アウト」の先にある“家族の再生”

今回、事件発生から辞任に至るまでの流れが非常に早かった点も注目されている。このスピード感と「1発アウト」の現実について、能條氏は次のように指摘する。

「1つは球団側がどれだけ早く火消しをして、自分たちの組織を守るのかという組織としての“防衛的な反応”もあったのではないか。逆にそのスピード感が、監督を支持している人たちからしたら、『なんでそうなっちゃうの？』と長女への怒りに向いてしまった部分もあったと思う」

「こういうことは日本中の家庭で起きていることだと思うが、結局仕事を止めざるを得ず、仕事が無くなってしまったら、その先どう更生していくのか。ダメなことはダメだけれど、「1発アウト」でその後の更生をどう考えるのかもちゃんと話した方がいいと思う」

監督を辞任して終わりではなく、家族の再生を含め、阿部前監督自身とその家族の人生が続いていく現実に、能條氏は「長女、家族へのケアも含めて、ちゃんとなされるといいなと思う」とコメントした。

家庭内で起きる問題の難しさと、一度の過ちで社会的な地位を失うリアル。そこからどのように家族をケアし、立ち直りを支えていくのか、社会全体であり方について考えていく必要があるようだ。

（『わたしとニュース』より）