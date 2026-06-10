9月11日に全国公開されるWEST.の重岡大毅主演映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』の予告編が公開された。

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本作は、『ライアーゲーム』シリーズや『宇宙を駆けるよだか』（Netflix）などの岡田道尚が原案、脚本、プロデュースを手がけるオリジナルの完全犯罪サスペンス。第2回日本ホラー映画大賞を受賞し、受賞作を長編化した映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』で商業映画監督デビューを果たした近藤亮太が監督を務める。

WEST.の重岡が妹と2人暮らしの主人公・初海航役、原菜乃華が妹の幸来役をそれぞれ演じ、完全犯罪を成立させるための鍵を握る人気女優・七希役で田中みな実が出演。そのほか、石丸幹二、伊藤歩、黒田大輔、森岡龍、九十九黄助が共演に名を連ねた。

公開された予告編は、兄の航（重岡大毅）のもとに、高校生の妹・幸来（原菜乃華）から「お兄ちゃん……どうしよう」と助けを求める電話がかかってくる場面から始まる。意図せず部活の顧問の教師を殺してしまったという妹を守るため、「この事件を迷宮入りにする」と航が行き着いたのは、生成AIに「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」とプロンプトを打ち込むというものだった。次々と解決策を提示する生成AIに従い、警察の事情聴取もクリアした2人は、完全犯罪が本当に成立するかもしれないと希望を抱き始める。しかし、そんな期待とは裏腹に、航は突然駅のホームで突き飛ばされ、更に捜査を担当する一堂警部補（伊藤歩）から、顧問の教師は「（世間を騒がせている）連続殺人事件の被害者たちと同じ手口の殺人であった」という衝撃の事実を知らされる。事態は思いもよらない方向へと加速し、身の危険を感じる兄妹に近づく怪しい人物。トップ女優の七希（田中みな実）からは「余計なことをされると困るの」と告げられるが、その意図とは。

また、本作が7月2日から7月12日に韓国・富川市で開催されるアジア最大級のジャンル映画祭である、第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭の正式招待作品に決定。とりわけエッジの効いた作品が集う「B Extreme部門」に選出され、日本公開に先がけてワールドプレミア上映される。

主演の重岡は、「僕にとって初めての国際映画祭になります。『生成 AI×犯罪』という、現代で最もリアルで不気味なテーマを扱ったこの作品が、世界初上映となる現地でどのような反応になるのか。そしてワールドプレミアという特別なスタートを切れることを非常に嬉しく思っています」と喜びのコメントを寄せた。

コメント重岡大毅（初海航役）本作がプチョン国際ファンタスティック映画祭に正式招待され、ワールドプレミア上映されることが決定しました。僕にとって初めての国際映画祭になります。「生成AI×犯罪」という、現代で最もリアルで不気味なテーマを扱ったこの作品が、世界初上映となる現地でどのような反応になるのか。そしてワールドプレミアという特別なスタートを切れることを非常に嬉しく思っています。

岡田道尚（原案・脚本・プロデュース）海外に比べると、日本ではジャンル映画（サスペンスやホラー等の独創性に満ちた作品）が積極的に製作される機会が多くありません。その状況が悔しく、何とか日本発のオリジナルジャンル映画で世界に打って出てやろう！ との想いでここ数年映画作りに臨んできました。プチョンの映画祭はアジア最大級のジャンル映画祭です。ぜひこの機に僕たちの映画が世界に飛び出し、少しでも多くの人に届くことを願っています。

近藤亮太（監督）海外映画祭でのワールドプレミアは初めての体験となります。熱狂的な映画ファンが集い、数々の刺激的な作品を届けてきたプチョン映画祭で、素晴らしいキャスト・スタッフと共に作り上げたこの映画がどのように受け止められるのか。世界に先駆けてご覧いただけることに、大きな期待と少しの緊張を抱きながら、その日を楽しみにしています。 （文＝リアルサウンド編集部）