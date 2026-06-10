MLB Japanは6月7日、公式Instagramを更新。ヒューストン・アストロズの今井達也（27）が今季3勝目をマークしたことを報告した。

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MLB Japanは投稿で、アスレチックス戦に先発登板した今井の写真や印象的なシーンをまとめた動画を公開。今井は同試合で5回を投げて5安打2失点、8奪三振をマーク。チームの大勝に貢献し、打線の大量援護にも支えられて今季3勝目を手にした。

さらに投稿では、「今井は直近3試合連続で結果を残す」と紹介。直近3登板は6回ノーヒット、6回2失点、5回2失点と安定した投球を続けていることを伝えた。



【画像】今井達也、アスレチックス戦に先発登板し3勝目をマーク（画像はMLB Japana公式Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「朗希と同じ3勝」「本来の今井くん」「3勝目おめでとうございます」「素晴らしい」「さすがのピッチング」「まじ状態上がってきた！」「低め決まりまくってますね！」「今井投手の場合、髪の毛伸びると調子良くなる気がします」などコメントが寄せられた。