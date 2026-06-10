『LOVED ONE』“許さない”と遺した老人…後頭部には外傷の跡【第9話あらすじ】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第9話が10日に放送される中、あらすじと場面カットが公開された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
■第9話あらすじ
アパートで孤独死した老人の遺体が発見された。倒れていた老人の名は、須崎秀夫（小宮孝泰）、75歳。持病による自然死も考えられるが、室内には「許さない」と書き殴られた１枚のメモが残されており、刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）たちは他殺の可能性も視野に捜査を始める。連絡を受け、桐生麻帆（瀧内公美）とともに現場に到着した水沢真澄（ディーン・フジオカ）は、須崎の後頭部に残された外傷の痕に目を留める。
その後のMEJでの解剖により、傷は亡くなる2週間ほど前のものだと判明。さらに腕の擦り傷や慢性硬膜下血腫など、複数の症状が見つかるものの、どれも決定的な死因には結びつかない。須崎の境遇に思いをはせる中、麻帆は「“どうすれば須崎さんを救えたか”を考えるのも、ＭＥＪの役割かもしれない」と静かに語る。
検査技師の吉本由季子（川床明日香）は、孤独の中にいた須崎の姿に、定年退職の直後に妻を亡くした自身の父・茂（遠山俊也）を重ね合わせていた。１人で暮らす実家の父を心配し、毎週通っては部屋を片付け、料理を作り置きして帰る由季子。その話を聞いた真澄は、彼女に事件現場を見てほしいと告げる。そして須崎の部屋を訪れた由季子が気づいたのは、ささいな違和感。しかしそれが、誰も知らなかった須崎の“生前の姿”を、浮かび上がらせていく。一方、真澄は拘置所で、ある人物との面会を果たすのだった。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
アパートで孤独死した老人の遺体が発見された。倒れていた老人の名は、須崎秀夫（小宮孝泰）、75歳。持病による自然死も考えられるが、室内には「許さない」と書き殴られた１枚のメモが残されており、刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）たちは他殺の可能性も視野に捜査を始める。連絡を受け、桐生麻帆（瀧内公美）とともに現場に到着した水沢真澄（ディーン・フジオカ）は、須崎の後頭部に残された外傷の痕に目を留める。
その後のMEJでの解剖により、傷は亡くなる2週間ほど前のものだと判明。さらに腕の擦り傷や慢性硬膜下血腫など、複数の症状が見つかるものの、どれも決定的な死因には結びつかない。須崎の境遇に思いをはせる中、麻帆は「“どうすれば須崎さんを救えたか”を考えるのも、ＭＥＪの役割かもしれない」と静かに語る。
検査技師の吉本由季子（川床明日香）は、孤独の中にいた須崎の姿に、定年退職の直後に妻を亡くした自身の父・茂（遠山俊也）を重ね合わせていた。１人で暮らす実家の父を心配し、毎週通っては部屋を片付け、料理を作り置きして帰る由季子。その話を聞いた真澄は、彼女に事件現場を見てほしいと告げる。そして須崎の部屋を訪れた由季子が気づいたのは、ささいな違和感。しかしそれが、誰も知らなかった須崎の“生前の姿”を、浮かび上がらせていく。一方、真澄は拘置所で、ある人物との面会を果たすのだった。