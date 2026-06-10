MBS西靖アナ、「出世です」 アナウンスセンター長から異動→「事務方トップ」へ
YouTubeのMBSアナウンサー公式チャンネル「ウラオモテレビ」が9日までに更新され、アナウンスセンター長の西靖アナが出演。異動について語った。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えた西靖アナ
西アナについて7月1日付けで、現在の総合編成局アナウンスセンター長からMBSメディアホールディングスの経営戦略局長に異動することが発表されていた動画に登場した西アナは「異動します」と報告。「私32年まるまるアナウンサーをやっておりまして33年目に突入したところなんですけれども、なんとアナウンサーじゃなくなります」と伝えた。
「2025年度の決算が終わって決算書っていうのを読んでいるんですけど、毎日放送とラジオと関連会社がいっぱいあるわけですよ。関連会社全部の決算を読んで前年比で増えてるとか減ってるとかで、『ここちょっと…』とか言わなきゃいけないらしいですけど、どこがどうちょっとなのか…」と新たな仕事について説明しつつ、現在の戸惑いを明かした。
これまでのしゃべる仕事からしゃべらない仕事への変化について西アナは「だからって言っていいかわかんないけど、2週間前ぐらいにぎっくり腰やったんですけど、治んない」と明かした。続けて「1時間とか2時間、カメラの前でわーってしゃべって、終わったらこうああとかって、そういうなんかオンオフが皆さんお仕事あるでしょ？いましゃべってるじゃないですか？めちゃくちゃ体調良いですもん」と笑ってみせた。
そんな西アナに福島暢啓アナが「一旦、出世ではあるんですか？」と尋ねると、「センター長っていうのは部長職なので。部長職から局長職なので出世です」と回答。先輩アナの栄転に後輩アナが祝福した。
さらに福島アナが「社長になる路線もゼロではない？」と踏み込めば「ゼロだなあ」と答えた西アナ。しかし、福島アナは「本当のこと言えない立場だからわかんないよ」と期待をにじませた。
西アナは「経営戦略局って社長とやりとりする局なんですよ。社長に決算上がりました、こんな数字でした。前年度と比べてこうです、来年どうしますか？っていう、事務方トップなわけです」と説明し、新たな仕事に「大変そうですよ。来年、何年分老けているか…」とつぶやいた。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えた西靖アナ
西アナについて7月1日付けで、現在の総合編成局アナウンスセンター長からMBSメディアホールディングスの経営戦略局長に異動することが発表されていた動画に登場した西アナは「異動します」と報告。「私32年まるまるアナウンサーをやっておりまして33年目に突入したところなんですけれども、なんとアナウンサーじゃなくなります」と伝えた。
これまでのしゃべる仕事からしゃべらない仕事への変化について西アナは「だからって言っていいかわかんないけど、2週間前ぐらいにぎっくり腰やったんですけど、治んない」と明かした。続けて「1時間とか2時間、カメラの前でわーってしゃべって、終わったらこうああとかって、そういうなんかオンオフが皆さんお仕事あるでしょ？いましゃべってるじゃないですか？めちゃくちゃ体調良いですもん」と笑ってみせた。
そんな西アナに福島暢啓アナが「一旦、出世ではあるんですか？」と尋ねると、「センター長っていうのは部長職なので。部長職から局長職なので出世です」と回答。先輩アナの栄転に後輩アナが祝福した。
さらに福島アナが「社長になる路線もゼロではない？」と踏み込めば「ゼロだなあ」と答えた西アナ。しかし、福島アナは「本当のこと言えない立場だからわかんないよ」と期待をにじませた。
西アナは「経営戦略局って社長とやりとりする局なんですよ。社長に決算上がりました、こんな数字でした。前年度と比べてこうです、来年どうしますか？っていう、事務方トップなわけです」と説明し、新たな仕事に「大変そうですよ。来年、何年分老けているか…」とつぶやいた。