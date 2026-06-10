いまや“ファッションアイテム”にもなりつつある「大きめサイズ」のタンブラー。若者を中心に人気が広がるワケとは？

【写真を見る】カバンに入れるより“持ち歩きたい”…「大容量タンブラー」なぜ人気？【THE TIME,】

豊富なカラー＆保冷抜群

様々なタンブラーを揃える『ハンズ新宿店』（東京・渋谷区）で人気なのは、アメリカの老舗ブランド『STANLEY 1913』の大容量タンブラー「H2.0 真空断熱クエンチャー」(890ml・6490円)※取り扱い状況は店舗によって異なります

THE TIME,マーケティング部 植 万由香部員：

「本当に大きい！顔より大きいんじゃないかっていうくらい」

付属のストロー込みの高さは27cmほどで、側面には持ちやすいグリップハンドルが付いています。

『ハンズ』広報部・田口瑛子さん：

「直近1か月で2700個販売。これからの季節より需要が高まっていくことが予想される」

人気の理由はー

「色が30種類くらい最近増えていて、自分に合った色が選べる」（10代女性）

「カラーバリエーションがいっぱいあるから、人と被りにくいのがいい」（10代女性）

熱を逃がしづらい真空断熱構造で、“40時間氷が溶けない”保冷効果も魅力の1つです。

人気の背景に“ぷくぷく界隈”

街でも大きなタンブラーを持ち歩く人がそこかしこに。

20代女性：

「大学の友達とか、“ファッションアイテム”として手に持っている子も多い」

人気の背景には何があるのか？若者文化に詳しい専門家に聞きました。

『SHIBUYA109 lab. 』滝沢実枝さん：

「“ぷくぷく界隈”と呼ばれる、美容情報やライフスタイルを発信するSNSの投稿がある。“象徴的なアイテム”としてタンブラーがよく使われていて、自分でも似た動画を撮ったり追体験をして楽しむ」

“カラーバリエーション”の豊富さや“写真で目立つ大きいサイズ”が、SNSで映えると人気なのだといいます。

独自の“飲み口2way”構造

2026年から日本に本格上陸した“全米No.1人気”ブランド『owala』も、「直近1か月で1500個ほど販売」（ハンズ・田口さん）という人気商品。※取り扱い状況は店舗によって異なります

カラフルな14色を展開する「FreeSip 24oz」(710ml・5940円)は、カワイイ見た目だけでなく、“飲み口”にも特徴があります。

ワンタッチ開閉のフタを開けると…

植部員：

「あれ？飲み口が2つに分かれている」

1つの飲み口に“大きい穴”と“横長の小さい穴”の2つがあり、大きい方はゴクゴク飲む用。

手前の小さい穴は内蔵されたストローにつながっているので、“軽く吸うだけ”でOK。仕事中にも視線を落とさず飲むことができます。

“飛び出す”ストロー

『銀座ロフト』（東京・中央区）にも、カラーバリエーション豊富なタンブラーがズラリ。

中でもロフト広報・郄橋ひとみさんが「持ち運ぶときにストローが邪魔になりにくい」とオススメなのが、「タイソ ストロータンブラー」(TYESO/600ml・2980円）

フタについている小さなキャップを外すと、中の穴から“ステンレス製のストローが飛び出す”仕組み。フタにはしっかり固定できるキャップ置きもついています。

グラデーションカラーもある「STTOKEタンブラー Vサイズ」(STTOKE/約590ml・6930円)は、“ストロー付きなのに、漏れない”タンブラー。

専用ストローは剥き出しにも関わらず、水が入った状態で逆さにしても全くこぼれません。

『ロフト』郄橋さん：

「ストロー内に“水漏れ防止の弁”がついていて、倒してしまってもこぼれにくい構造」

スターバックスもサーモスもニトリも

各メーカーも続々販売しています。

▼【スターバックス】3WAYステンレスタンブラーSTANLEY(887ml・7200円)

⇒『STANLEY 1913』とのオリジナルデザインで、ベンティサイズがまるっと入る大容量

▼【タリーズコーヒー】ストロー付き2WAYステンレスタンブラー〔メタリック〕(670ml・4180円)※一部取り扱いの無い店舗あり

▼【サーモス】ICON SERIES ストロータンブラー(710ml・5500円)

▼【フランフラン】大型ステンレスマグ1100ml(3500円)

⇒ピンク・ブルー・イエローの3色展開※ピンクは人気のため欠品の場合があります

▼【ニトリ】大容量タンブラー(1200ml・1490円)※デコホームのみ取り扱い・一部離島では別途手数料がかかります

“デコりアイテム”で個性を

タンブラーの楽しみ方は飲むだけではありません。

10代女性：

「ストローのキャップとか自分が好きなのに替えられて持っていてテンション上がる」

個性を出すために“タンブラーをデコる”のが人気らしく、『PLAZA 玉川高島屋S・C店』（東京・世田谷区）では韓国発のカスタマイズタンブラーブランド「LEGODT」とコラボ。

タンブラーにつけるチャームをはじめ、キャップ付きのオリジナルストローや濡れても大丈夫なステッカーなど、世界に一つだけのタンブラーを作ることができるデコアイテムも販売しています。

のども心も潤してくれる大容量タンブラーが、活躍する季節です。

（THE TIME,2026年6月5日放送より）