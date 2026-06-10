美川憲一さんとピーター（池畑慎之介）さん。この2人とは本当に長いお付き合いです。よく「気の置けない友人」と言いますが、まさにそういう関係。いつも会うのが楽しみで、顔を見るとなぜかホッとして、気取ることなく本音で話せる数少ない友達です。

今では笑い話のようになった彼らとのエピソードがあります。1970年、私がお店を青山のキラー通りに移転し「ブティック・JUNKO」をオープンした頃のことです。ちょうど自動車免許を取ったばかり、念願のフィアット500を買いました。小さくて可愛らしいイタリアの車。以前から気に入っていて乗るならコレと決めていました。

免許は無事に取得したものの、私は運転が得意というわけではありません。直進だけなら問題はないのですが、曲がりくねった道や坂道発進は大の苦手。狭い駐車場にバックで入れることなど至難の業です。ある日、お店の駐車スペースにいつも通り前向きで入れていたら、いつの間にか後ろに知らない車が止まっていて、私ではどうにも発進できない状態に。

その時です。「あらっ、大変ねぇ。私たちにまかせて〜っ」。お店に来ていた美川さんとピーターさんが助けてくれました。2人は腕まくりをしていきなり腰をかがめると「せーのっ！」の勇ましい掛け声もろとも車を持ち上げ、向きを反転。空いていた横から真っすぐ道路に出られるようにしてくれたのです。信じられない光景に私は立ち尽くすだけ。その時の2人は「どんなもんだい！」といわんばかりのドヤ顔。普段はお姉キャラの彼らが急にたくましい男性に見えました。

美川さんと出会ったのは、お互い20代前半。青山で仲間たちの集まりがあり、そこで初めて顔を合わせました。とても話が面白くてすぐに意気投合。たしか歌手として活動はしていましたが、まだヒット曲に恵まれない頃だったはず。ピーターさんにいたっては、なんと彼がまだ16歳。どこか幼さが残る美少年は「自分の力で生きていく」と大阪の実家を飛び出してきたばかり。ご存じの方も多いと思いますが、彼のお父さまは有名な日本舞踊の家元、吉村雄輝さん。踊りを習っていた私の母（小篠綾子さん）のお師匠さん。ピーターさんはその方の息子だったのです。母から聞いて初めて知りました。こんな偶然ってあるんですね。

その後、美川さんは「柳ケ瀬ブルース」で一躍売れっ子歌手になり、ピーターさんも「夜と朝のあいだに」を歌って注目を浴び、そのユニークなキャラで人気者に。私が「コレット」という初めてのブティックを開くと2人は毎日のように顔を出してくれました。3人とも失うものが何もなかった時代からの親友、まさに心の友。会えばいつでもあの頃に戻れる大切な存在です。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。