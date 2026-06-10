大阪の和食店、9種類の希少な刺身がのったランチ限定「海鮮丼 特上」 価格は「必死のパッチで頑張らせていただいてます！」
きょう10日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00 ※関西ローカル）は、「食のプロがホンマは教えたくない！京阪神 寿司＆海鮮ランチ ランキング」を届ける。
【番組カット】大盛り過ぎる！マグロがたっぷりのった某店の海鮮丼
料理人にデパ地下バイヤー、グルメライターなど、食にたずさわるプロ50人が、穴場の名店を明かす。
ベテランフードライター、団田芳子さんが「魚介がとにかく良質。私の歳になったら、海鮮丼はどんなにボリュームがあっても、ホンマにおいしいものじゃないといらない。でも、ここの丼は食べたい！」と激賞するのが、大阪・深江橋にある「旬菜 山元」。
長年研鑽を積んだ料理人、山本元貴さんが昨年秋に開いたばかりの和食店。夜は1万円を超える魚のコース料理が人気だが、食のプロたちが推すのは、ランチ限定の「厳選 海鮮丼 特上」。愛媛の天然真鯛、徳島のハモ、宮城の天然本マグロの赤身と頬肉のあぶり、石川のドロエビなど、山本さんの目利きが光る9種類の希少な旬の刺身がのった丼。リポーターのおいでやす小田は「うわ〜立派！」と、その豪華さに興奮する。
しかし刺身の一つが、北海道のホッケだと聞くと、小田の態度は一変。干物で食べるのが一般的な足の早い魚だけに、「え…ホッケ？大丈夫なん？聞いたことないけど…」と露骨に戸惑うが、一切れ口にすると「うま〜！白身ほど淡白じゃなくて魚の味が濃い。柔らかさがマジで…豆腐くらい！」とびっくり。スタジオで試食するゲストの山口もえも「小田さん、絶対うそじゃんと思ってたけど…豆腐だ！」と初めての食感に目を見張る。芸能界随一の食通で、番組レギュラーの長野博もホッケの刺身は初めてと言い、「タラのようなへたれ感に、油とうまみが乗っかっている感じ！」と、その未知のおいしさに感嘆する。
値段は、丼に味噌汁と小鉢二つがついて2500円。豪華な内容とは到底釣り合わない価格に、おいでやす小田が「大変でしょう？」と店主の山本さんを気遣うと、「必死のパッチで頑張らせていただいてます！」と、関西ならではのノリを全開させる山本さん。すかさず小田が「急に胡散臭なったな！」とツッコミ、スタジオに笑いが起こる。
料理コーナーでは、人気イタリアン「イル ルォーゴ ディ タケウチ」の竹内啓二シェフが、ツナ缶を使った冷製パスタのレシピを披露。身近な野菜キュウリを意外な形であしらい、夏にぴったりの涼しげな一皿が出来上がる。
【番組カット】大盛り過ぎる！マグロがたっぷりのった某店の海鮮丼
料理人にデパ地下バイヤー、グルメライターなど、食にたずさわるプロ50人が、穴場の名店を明かす。
ベテランフードライター、団田芳子さんが「魚介がとにかく良質。私の歳になったら、海鮮丼はどんなにボリュームがあっても、ホンマにおいしいものじゃないといらない。でも、ここの丼は食べたい！」と激賞するのが、大阪・深江橋にある「旬菜 山元」。
しかし刺身の一つが、北海道のホッケだと聞くと、小田の態度は一変。干物で食べるのが一般的な足の早い魚だけに、「え…ホッケ？大丈夫なん？聞いたことないけど…」と露骨に戸惑うが、一切れ口にすると「うま〜！白身ほど淡白じゃなくて魚の味が濃い。柔らかさがマジで…豆腐くらい！」とびっくり。スタジオで試食するゲストの山口もえも「小田さん、絶対うそじゃんと思ってたけど…豆腐だ！」と初めての食感に目を見張る。芸能界随一の食通で、番組レギュラーの長野博もホッケの刺身は初めてと言い、「タラのようなへたれ感に、油とうまみが乗っかっている感じ！」と、その未知のおいしさに感嘆する。
値段は、丼に味噌汁と小鉢二つがついて2500円。豪華な内容とは到底釣り合わない価格に、おいでやす小田が「大変でしょう？」と店主の山本さんを気遣うと、「必死のパッチで頑張らせていただいてます！」と、関西ならではのノリを全開させる山本さん。すかさず小田が「急に胡散臭なったな！」とツッコミ、スタジオに笑いが起こる。
料理コーナーでは、人気イタリアン「イル ルォーゴ ディ タケウチ」の竹内啓二シェフが、ツナ缶を使った冷製パスタのレシピを披露。身近な野菜キュウリを意外な形であしらい、夏にぴったりの涼しげな一皿が出来上がる。