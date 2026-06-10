「もうユニホームは着たくない」阪神退団直後の誘い…なぜ韓国へ？

今季から韓国プロ野球「KBOリーグ」には各球団1人のアジア枠が設けられ、多くの日本選手が海を渡った。さらに、指導者の交流は以前から続いている。昨年限りで阪神を退団した金村暁氏は、釜山を本拠地とするロッテ・ジャイアンツで今季から「投手統括コーディネーター」に就任した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国代表監督が口にしたように、球界にとって若い投手の育成は緊急課題。金村氏は日本の常識を知るからこそ見えた“解決法”があるという。

昨オフ、阪神で2度目のコーチ生活を終えて退団した金村氏に、意外なオファーが届いた。韓国でコーチをしないかという誘いに、最初は気乗りしなかったという。「正直なところ、もうユニホームは着たくないと思っていたんです」。野球解説や自身の商売など、拠点を置いていた北海道に戻ろうと思っていた。

「コーチ業もすごく大変なんですよ。この年になるとストレスで体も蝕まれて。もちろん長年やっている方もいて、尊敬しますけど、僕はもういいかなって」

一方で、国外からのオファーには興味もあった。コロナ禍で外出が制限されていた5年前、韓国ドラマにハマった時期があった。若いころは苦手だった辛い物も食べられるようになった。「40を超えたころから、全く好みが変わったんです」。韓国は自身のルーツでもあり、住んでみたいという気持ちが先に立った。「そう考えれば、これはもうチャンスだと。だから最後のユニホームのつもりで来たんです」。

肩書は「投手統括コーディネーター」。キャンプまでは1軍に帯同したが、現在は2軍、3軍の投手に技術的なアドバイスを送っている。一方、いつでもアドバイスを送れるように、1軍の試合もできるだけ見ている。「今年僕がやるべきことは戦力の見極めと、韓国野球を知ること。だいぶわかってきましたけど、韓国のスタイルをまずは尊重します。ただその先に、改善の余地もすごくあるなと思うんです」。

韓国プロ野球は長年、現在の日本とは正反対の打高投低の環境で進んできた。昨季ロッテのチーム防御率は4.75だが、これは10チーム中の7位。リーグ平均が4.31にも達した。そういう環境だと受け入れるのは簡単だが、金村氏は「どのチームも防御率が悪いというのは、改善していかなきゃいけない部分だと思うんです」という。投手個々の技術を見たときに、日本の投手との違いもはっきりしている。金村氏が「僕の見立てですよ」と断りながらも指摘したのは、投球フォームの傾向だ。

球速の割に伸びがない…韓国投手のフォームには共通点

「球の速いピッチャーは多いんです。でも質がやっぱ日本とは違うんですよ。いわゆる伸びがない。なぜかといえば、腕を振る軌道が違うんです」

日本の投手は意識上。ボールを投げる腕は最後、顔の前を通してリリースするように習う。そこまで実際にボールを持ってこられるわけではないが、そう考えることで打者に近いところでボールを離せるようにもなる。一方の韓国は「力で投げていくタイプが多くて、米国に近い。そうすると腕が顔から離れるんです」。遠くにあるものは操作しづらく、フォームのブレも大きくなる。これが「初速は速くても、終速が遅い投手が多い原因だと思う」というのだ。

「だから、もったいないと思うんです。みんなすごくいい体をしているし、ポテンシャルは高いんですよ。それをいいボールにつなげていくのが僕の役目かな」

金村氏は阪神で「4スタンス理論」を技術指導の中心に置いていた。スポーツ整体師の廣戸聡一氏が提唱する身体特性の理論で、人間の身体の動かし方は、生まれ持った骨格や神経の特性により「4つのタイプ」に分類されるとするものだ。立った時に足の裏の重心をどこに置くのかで、特性を診断する。

「体の使い方が違う選手に僕の投げ方を教えても、絶対に良くならないんですよ。だけど昔のコーチは自分の投げ方をみんなに教えていた。そんなことしてちゃ絶対ダメだって思ってやってきたんです」

ただ韓国の選手にこの理論をしみこませるには、日本以上に時間が必要だとも感じている。「どちらかと言えば、細かい動きに取り組んできた選手が少ないと思うんです」。そこで、もう一つ「自分にいいと思うことだけをやりなさい。自分に合うと思うことだけやって、他は全部捨てていい」と伝えている。年功序列の色が日本より強い韓国でも、合わない指導を押し付けるべきではないというスタンスを貫く。

今年3月のWBC。韓国が準々決勝で敗れた際、代表のリュ・ジヒョン監督は若い投手の育成が進んでいないことを課題に挙げた。その原因の一つと指摘されるのが、プロ野球の選手層の薄さだ。金村氏が所属するロッテも「ここまで見てると、投手の疲弊が激しいんですよ。だから、それに代わる選手をどんどん作り上げていかないと」という状況。ただこれには、投手運用の影響も強いという。

「投手はいないんじゃなく、チャンスがないだけ」韓国球界の問題点

韓国プロ野球は月曜日が移動日となり、それ以外は常に6連戦が組まれる。先発ローテーションは5人で回されることが大半で、中5日、中4日で登板していくことになる。開幕から2か月半が過ぎたこの時期、どのチームも先発に疲れが見え、5回、6回で代えざるを得ない状況になっている。するとつぎ込むリリーフが増え、毎年登板80試合を超えるリリーフが出る。「やっぱりそれじゃ壊れちゃうとは思います」と危機感を抱く。

どのチームも「先発ピッチャーがいない」と悲鳴を上げ、外国人選手を中心に据えようとする。一方で若い投手を、いきなりリリーフで酷使する傾向は止まらない。成長できるだけの環境も、時間も足りないのだ。金村氏はこれを解決する方法が一つあるという。日本と同じく、先発ローテーションを6人で組み、週1回の登板にすることだ。球団にも提案しているという。

「先発は120球くらいをリミットにして、もっと長いイニングを投げさせればいい。しかも中6日空けたら、体ももっとフレッシュになります。今の時代、中4日はちょっと考えられないので」。いないとされる6番手の先発は、若手のチャレンジ枠にすればいいという。

「1軍で投げないとやっぱり、育たないんですよ。投手はいないんじゃなくて、チャンスがないから育っていないだけだと思うんです。2軍を見ていても、素材的には全然いけるじゃないですかって思ってますよ」

韓国プロ野球の1軍登録は29人で、現行のNPBより2人少ない。先発要員が登板日以外もベンチに入り続けるのも不思議だった。「投げない遠征に行く必要がないじゃないですか。その分、疲れを取ればいいんです」。中継ぎも同じだ。コンディショニングを重視し、常にフレッシュな選手を起用すればうまくいく。阪神でブルペン運用に心を砕き、日本の“常識”を作ってきた立場からの提言だ。

リリーフの起用にも異なる点がある。ピンチに火消しで投入した投手を、次の回も行かせようとすることが多いのだ。日本では火消しは、その場を終えたら交代させることが大半。イニングをまたぐことで疲労を感じる選手が多いためだ。「3つアウトを取ることが1イニングだと思っている。イニングまたぎをしたら、それはもう2イニングだと思うんですよ」。フレッシュな投手をいかにたくさん置くかで、先発ローテーションも、ブルペンも運用は格段に楽になる。金村氏は日本の常識の中にいたからこそ、韓国野球が抱えてきた“課題”の解決法が見えている。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）