「動画もおやつも無制限！？」ママ友の育児方針にモヤッ。「断るか合わせるかじゃなくて」母のアドバイスは

ママ友との関係に悩み、モヤモヤを抱えていた友人。思い切って母に相談すると、返ってきたのは意外な言葉でした。母のアドバイスをきっかけに、ママ友親子と無理なく付き合えるようになったそうです。そのアドバイスとは──。

楽しいはずの休日

保育園で仲良くなった親子と、休日に遊ぶことが増えていました。

相手のママは明るくて話しやすく、子ども同士もとても仲良し。最初は「気の合う親子に出会えてよかった」と、嬉しく思っていました。

ただ、その子の家では動画もおやつもかなり自由。遊びに行くと、動画は好きなだけ見られて、お菓子も次々に出てきます。

娘はもちろん大喜び。楽しそうな顔を見ると、私もその場では強く言えませんでした。

家に帰ってから始まる困りごと

ところが、遊んだあとが大変です。

数日間は「動画見たい」「お菓子食べたい」と言うことが増え、いつものルールに戻すたびに一苦労なのです。

（またこの流れか……）

毎回そう思いながらも、関係を悪くしたくなくて、私はなんとなく合わせ続けていました。

そんなある日、「また明日も遊ぼう！」と誘われます。本来なら嬉しいはずなのに、正直、気が重くなってしまいました。