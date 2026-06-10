「動画もおやつも無制限！？」ママ友の育児方針にモヤッ。「断るか合わせるかじゃなくて」母のアドバイスは
ママ友との関係に悩み、モヤモヤを抱えていた友人。思い切って母に相談すると、返ってきたのは意外な言葉でした。母のアドバイスをきっかけに、ママ友親子と無理なく付き合えるようになったそうです。そのアドバイスとは──。
楽しいはずの休日
保育園で仲良くなった親子と、休日に遊ぶことが増えていました。
相手のママは明るくて話しやすく、子ども同士もとても仲良し。最初は「気の合う親子に出会えてよかった」と、嬉しく思っていました。
ただ、その子の家では動画もおやつもかなり自由。遊びに行くと、動画は好きなだけ見られて、お菓子も次々に出てきます。
娘はもちろん大喜び。楽しそうな顔を見ると、私もその場では強く言えませんでした。
家に帰ってから始まる困りごと
ところが、遊んだあとが大変です。
数日間は「動画見たい」「お菓子食べたい」と言うことが増え、いつものルールに戻すたびに一苦労なのです。
（またこの流れか……）
毎回そう思いながらも、関係を悪くしたくなくて、私はなんとなく合わせ続けていました。
そんなある日、「また明日も遊ぼう！」と誘われます。本来なら嬉しいはずなのに、正直、気が重くなってしまいました。