女優の木村多江が11日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に5年ぶりに出演、18歳の愛娘について初告白する。



【写真】木村多江母娘 そっくりのむっちゃ美人だった！

娘は英語を習得するために、高校を中退しオーストラリアへ留学。いまやタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほど！小学生時代のほろ苦いホームステイ経験から起業を夢見るまでの軌跡を、母の視点から温かく語った。



また木村の意外な素顔として「ラグビー愛」が炸裂！倒れても立ち上がり前へ進むラグビー選手を心からリスペクトしているそう。そして徹子もラグビーの大ファンで、かつて神戸製鋼で活躍した平尾誠二さんについて熱弁！過去の平尾さんの映像に大興奮！



さらに日本を代表するテノール歌手の奥田良三さんは木村さんの親戚。徹子の父と友人だったという驚きの縁も発覚した。



芸歴35年を超え、苦手だった歌を克服して挑む「初の主演舞台」への決意など、凛としたイメージを覆すアクティブで情熱的な木村の新たな魅力があふれ出る。



木村はドラマ「リング」「らせん」で貞子役を演じ「薄幸がよく似合う女優」と称されたことも。だがプライベートでは幸せそのもの。2005年6月に結婚、08年2月に長女が誕生した。



夫は広告代理店勤務で、CMの撮影現場で出会った。ファンだと伝える夫にマネジャーが「連絡先教えてあげなよ」と後押しするまさかの展開から関係が発展。当初は嫌がっていた木村の気持ちが揺らいだのは、漫画「あしたのジョー」の丹下段平のセリフがきっかけだったと、以前出演したABCテレビ「新婚さんいらっしゃい！」で明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）