大人気ディズニー・キャラクターの「スティッチ」とそのガールフレンド「エンジェル」のプロモーションソングとして、日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」のリリースが決定！

歌唱するのは「スティッチ」が大好きと公言するα世代を中心に大きな注目を集めるカリスマギャルシンガーSoalaさんに決定しました☆

「スティッチ」プロモーションソング『日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」 Performed by Soala』

リリース日：2026年6月26日（金）デジタル配信

アーティスト名：Soala（ソアラ）

発売・配信元：ユニバーサル ミュージック合同会社

2002年公開のディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』に登場して以来、世界中で愛され続ける人気キャラクター「スティッチ」

2025年には実写版映画『リロ＆スティッチ』が公開され、その魅力はさらに広がり、アニメーション映画公開時にはまだ生まれていなかった若い世代からファミリー層まで幅広い注目を集めました。

そんな「スティッチ」の音楽を軸とする新たな取り組みがスタート！

「スティッチ」とそのガールフレンド「エンジェル」のプロモーションソング 日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」がスティッチの日である6月26日にリリースされます。

歌唱するのは、「スティッチ」が大好きと公言するα世代を中心に大きな注目を集めるカリスマギャルシンガーSoalaさん。

また、60秒のティザー音源がTikTokやInstagramのSNSプラットフォームで配信がスタートしています☆

この楽曲のUS版「Glitter Glide」は2026年2月にリリースされ、『ハイスクール・ミュージカル：ザ・ミュージカル』シリーズなどでおなじみのディズニー・チャンネル・スターのダラ・レネー氏が歌唱を務めました。

プロデュースと作詞を手掛けたのはヘンリー・ムーディー氏など人気ポップ・シンガーの楽曲も手掛ける新進気鋭の音楽家andysocialclub氏です。

今回、6月26日の「スティッチの日」にリリースが決定した日本語版は、令和の歌姫として注目されるSoalaさんが歌唱。

Soalaさんはティーンのアイコンとしても支持されており、これまでの楽曲の累計再生回数は2億回再生を突破、『リロ＆スティッチ』がディズニー作品の中で1番好きだと公言し、自身のSNSにも日頃から多数のスティッチ関連の投稿をしているほどスティッチ愛が炸裂しています。

楽曲の歌唱決定の報告を受けた時には、その場で大号泣してしまうほど喜びを見せていたSoalaさんは次のようにコメント。

（楽曲の歌唱決定を聞いて）最初に浮かんだのは、“信じられない！”という気持ちでした。

誕生日の前日、仕事の後にいろいろなプレゼントをいただいて、最後にスティッチとエンジェルの映像を見せてもらったんです。

もしかしたらスタッフのみなさんが、スティッチ好きの私にバースデームービーを作ってくださったのかな、と思っていたら、スティッチとエンジェルのプロモーションソングを担当することを知らされて。

想像のはるか上をいくサプライズだったので、もう号泣でした。

本当に夢は叶うんですね……。

『リロ＆スティッチ』が大好きで、いつか何かで携われたらいいな、と遠い夢のように感じていたことが現実になって。

言葉に表せない感情ってこういうことなんだな、と思いました。

また、レコーディングに臨んだ際の気持ちについても次のようにコメントされています。

キラキラがあふれる、とてもかわいらしい楽曲なので、聴いた方が勇気や元気をもらえて、思わず躍り出したくなるようなハッピーな曲にしたいという気持ちでレコーディングに臨みました。

気分を高めるために、ディレクターさんと“エンジェルを取り入れよう”と相談しながら、プレゼントとして頂いたエンジェルとスティッチのぬいぐるみをスタジオに置いたんです。

見守られているような気持ちになれて、私自身も気分が爆上がりした状態で歌うことができました。

エンジェルは、かわいらしさの中に小悪魔的な魅力も持っているキャラクターです。

その両面を表現できるよう、柔らかくてどこか不思議な歌声になるよう声色にもこだわりましたし、“私はエンジェル！”と思いながら動きも意識してなりきって歌いました。

本当に楽しかったです！

ディズニーフラッグシップ東京「グリッター・グライド・ルーム」

6月29日までの期間限定でディズニーフラッグシップ東京2階ショールームに「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」の世界観を表現したスペシャルなフォトスポット「グリッター・グライド・ルーム」が誕生。

US版「Glitter Glide」や日本語版のティザー音源も流れているほか、巨大なジャケット写真が登場します。

キラキラのポップスターになりきって写真が撮れるスペシャルな空間です。

ディズニーでは「スティッチの日」にあわせた企画が今後も多数展開される予定です。

大人気ディズニー・キャラクターの「スティッチ」とそのガールフレンド「エンジェル」のプロモーションソング。

『日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」 Performed by Soala』は、2026年6月26日デジタル配信開始です☆

©Disney

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