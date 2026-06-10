年に2回しか会えないというお姉ちゃんを見送ったワンコ。バスが発車したあともその場を離れず、じっと待ち続ける様子が感動を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で59万再生を突破し、「本当に大好きなんですね」「感情移入して泣いた」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1年に2度しか会えないお姉ちゃんと犬→帰りのバスに乗っても、追いかけて…涙あふれる『お別れの光景』】

大好きなお姉ちゃんのお見送り

TikTokアカウント「shibainu.saku」に投稿されたのは、柴犬の朔ちゃんがお姉ちゃんを見送る日の出来事。とある日、年に2度しか会えないという大好きなお姉ちゃんとのお別れの時間を迎えたといいます。

停留所にやってきた朔ちゃんは、お姉ちゃんがバスへ乗り込む様子をじっと見つめていたそうです。扉が閉まる瞬間まで視線を向け続ける姿からは、少しでも長く一緒にいたいという気持ちが伝わってくるよう。後ろ姿だけでも切なさがにじみ出ている光景だったのでした。

走り去るバスを追いかけるように…

やがてバスが発車すると、朔ちゃんは進行方向へ向かって歩き始めたんだとか。歩道をトコトコと進む姿は、遠ざかるバスを追いかけているかのよう。大好きなお姉ちゃんを乗せたバスが見えなくなるまで見送ろうとしているかのようで、胸が締め付けられます。

その後、朔ちゃんは立ち止まり、バスが去っていった方向をじっと見つめていたそう。耳も前方へ向けられたままで、周囲の景色よりも遠くの方が気になる様子。まるで「戻ってくるかもしれない」と待っているかのような佇まいに、思わず涙を誘われてしまいます。

何度呼ばれても動かない朔ちゃん

さらに朔ちゃんは、その場で歩道へ座り込んでしまったといいます。飼い主さんから「帰るよ」「お家帰るよ」と何度も声をかけられても、立ち上がる気配はなかったのだとか。道路の先を見つめ続ける姿からは、お姉ちゃんへの深い愛情が感じられます。

年に2度しか会えない大切なお姉ちゃんとの別れは、朔ちゃんにとっても特別な時間だったのかもしれません。遠くを見つめる朔ちゃんの背中は、どこか切なくも愛おしいもの。お姉ちゃんを想うまっすぐな気持ちが伝わってくる光景は、多くの人の涙を誘うこととなったのでした。

投稿には「ワンコは愛情が深いよね」「とても情深くて優しい子なのですね♡」「素敵です。感動しました」「一途な心に涙がとまりません」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shibainu.saku」では、朔ちゃんとご家族の日常の様子が数多く投稿されています。北海道の豊かな自然の中で見せる表情や、ご家族との心温まる交流など、癒しあふれる姿をぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu.saku」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。