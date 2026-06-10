フレンチブルドッグさんの愛くるしいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で107万7000回再生を突破し、「くだらなすぎて草」「ハレンチブルドッグｗｗ」「さすがにサービスよすぎる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『スカートを履いた犬』が散歩をした結果→突風が吹いて…『まさかの展開』】

スカートスタイルでお散歩♪

TikTokアカウント「vwt5mac」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『マリン』ちゃんとの暮らしを紹介しています。この日のマリンちゃんは、おしゃれなひらひらスカートを身にまとい、ご機嫌で散歩を楽しんでいたといいます。しかしその途中、思いがけないハプニングが発生。

突然の突風にあおられ、スカートがふわっと大きくめくれ上がってしまったのです。まるで映画のワンシーンのような展開に、見ていた人たちもびっくり。ところが当のマリンちゃんはまったく気にする様子がありません。

そのまま堂々と歩き続け、いつも通り散歩を満喫していたそうです。予想外の出来事にも動じないマイペースさと、チャーミングな姿の組み合わせがたまらなく愛らしいワンシーン。思わず笑顔になってしまう可愛さが、多くの人の心をつかんだのでした。

寝るのが大好きなマリンちゃん

実はマリンちゃん、散歩だけでなくお昼寝も大好きなのだそうです。暖かい日には芝生の上で仰向けになり、手足を伸ばしてのびのびリラックス。時には白目をむきながら熟睡してしまうこともあるとか。その無防備すぎる寝顔に、思わず笑ってしまう人も少なくないそうです。

寒い時期には、ふわふわの毛布にくるまりながら、まるで人間のような寝顔でスヤスヤ。マリンちゃんの可愛い寝姿が、今日も家族の心を癒していることでしょう。

この投稿には、「やめてあげてwww」「もうなんか愛おしくてどうしようw」「無反応なのがたまらない」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「vwt5mac」には、他にもマリンちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「vwt5mac」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。