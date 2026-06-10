職場で嫌われる人は「飲み会を開く」。好かれる人はどうする？

飲み会を開いて、褒めて、個別に面談して――それだけやっているのに、部下のやる気は上がらない。むしろ「これだけしてやっているのに」という気持ちが生まれ、自分が疲れていく。その努力、じつは逆効果かもしれない。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「してやっているのに」が生まれる瞬間

部下のモチベーションを上げようと、あの手この手を尽くしてきた。

しかし効果は見えない。

気づけば「これだけしてやっているのに」という気持ちが生まれている。

そして、部下に勝手に裏切られたような感覚を覚える。

この感覚に覚えがある上司は、少なくないはずだ。

問題は部下のやる気でも、自分の努力の量でもない。

そもそも「部下のモチベーションを上げる」という行為自体に、無理があるのかもしれない。

著者が社長経験から断言する、モチベーション管理の末路



そして何より、私自身が部下の顔色をうかがうことに疲れ果て、何のために社長をやっているのかわからなくなってしまったのです。

その経験から、私は断言します。

上司が部下のモチベーションを上げようとする行為は、百害あって一利なしです。

なぜなら、モチベーション管理は「ゴールのないマラソン」だからです。 部下のモチベーションが上がったかどうかはわからず、むしろ「これだけしてやっているのに」という見返りを求める気持ちが生まれ、勝手に裏切られたような気分になっていました。そして何より、私自身が部下の顔色をうかがうことに疲れ果て、何のために社長をやっているのかわからなくなってしまったのです。その経験から、私は断言します。上司が部下のモチベーションを上げようとする行為は、百害あって一利なしです。なぜなら、モチベーション管理は「ゴールのないマラソン」だからです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

著者は社長として自らこの経験をした人物だ。

部下の顔色をうかがい続け、 「何のために社長をやっているのかわからなくなった」 という言葉は、理論ではなく実体験から来ている。

だからこそ、「上司が部下のモチベーションを上げようとする行為は、百害あって一利なし<」という断言に、重みがある。

なぜ百害あって一利なしなのか。

著者はその理由を、「ゴールのないマラソン」という言葉で表す。

モチベーションは上げても上げても、また下がる。

終わりがないから、上司は永遠に走り続けるしかない。

「好かれる上司」は、モチベーションを上げようとしない

では、部下のやる気をどう扱えばいいのか。

著者の答えは、「部下のやる気をさげないようにすること」だ。

部下一人ひとりが自分のモチベーションで動ける環境をつくること――それが上司の本当の仕事だ。

部下の顔色をうかがうことをやめると、上司自身が本来の仕事に集中できるようになる。

そしてその姿こそが、部下に「この人についていこう」と思わせる。

やる気を「与えよう」とする上司より、自分の仕事に本気で向き合っている上司の方が、部下は自然とついてくる。

今日から試すなら、部下のモチベーションを上げることをやめ、下げる要因を排除し、自分の仕事に集中するだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）