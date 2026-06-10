「正統派のお天気お姉さんになりたかったんですよ、本当は」。インターネットの報道番組『ABEMA Prime』で10年にわたりお天気キャスターを務め、コスプレ気象予報士として有名になった穂川果音さん（40）が明かした本音は意外なものでした。モデルを目指した10代の挫折、自身の体型に対する自信のなさからくるコンプレックスとの葛藤、「正直、負けた気がした」と言うまで自分の存在を肯定できなかった彼女の転機とは。

【写真】「これ以上痩せようとしていたとは」ダイエットのことしか頭になかった10代の穂川さん ほか（全11枚）

「大きな胸がむしろ邪魔に」モデルとして知った限界

── アベプラ名物「コスプレ気象予報士」としてすっかり有名になった穂川さんですが、もともと芸能の仕事に興味を持ったのは、雑誌『プチセブン』のモデルオーディションに合格したのがきっかけだったそうですね。

穂川さん：そうです。当時から身長が高いほうだったこともあり自分がモデルの世界でどれくらいやれるのか挑戦してみたくて、中学を卒業した春休みに応募しました。ありがたいことに合格をいただき、高校1年からモデルとして活動を始めることに。でも「顔立ちが大人っぽいね」と言われ、ティーン誌ではなく『プチセブン』のお姉さん雑誌だった『CanCam』のモデルを務めるようになりました。

モデルとして活動していたころの穂川さん

──『CanCam』というと、赤文字系と呼ばれる女性ファッション誌の代名詞で、数々のファッションブームを起こした雑誌ですよね。

穂川さん：当時は先輩モデルに押切もえさんや山田優さんがいて、誌面を席巻していた全盛期でした。本当に人気モデルの皆さんって、骨格から違うんです。顔の大きさとか脚の長さとか、「人間が違うな」っていうレベルでした。しかも高校生で『CanCam』に出ていたモデルは私くらい。ティーン誌では通用したけれど、『CanCam』ではお仕事が徐々に減っていったんです。

── 若くして、スランプに陥ったのですね。

穂川さん：当時、流行っていた服は華奢なデザインが多くて。「細ければ細いほどいい」と思われていた時代だったので、今より10キロ以上痩せていましたし、ウエストも55センチくらいまで絞っていました。それでも、もともと大きめだった胸のせいでデザインによっては似合わなかったり、太って見えてしまって。「少しでも太ったら服が入らない」という恐怖を常に抱えていたんです。

でも、必死に頑張ったものの、たとえ服が入ったとしても結局、当時の人気モデルの先輩たちとは骨格から違ったんですよね。彼女たちのように素敵には着こなせない。ビジュアルではどうしたって勝てない。「結局、自分は見た目だけでは勝負できないんだ」って痛感していました。

夢破れて一般企業へ「正直、負けた気がした」

── モデルへの限界を感じ始めた21歳ごろ、今度は気象予報士を目指されます。それはどうして？

穂川さん：人気モデルとの差を痛感し、別の道を模索しなければと思ったんです。「リポーターの仕事をやってみたい」とマネージャーさんに相談したこともありました。でも「あなたは背の高さを生かして、モデルを続けたほうがいい」と返され、モデル以外の仕事がもらえることはありませんでした。

そんなときに、テレビでキャスターの皆藤愛子さんがお天気コーナーで活躍されている姿に惹かれて。「私もあのポジションを目指したい！」と、天気キャスターの資格取得を目指しました。

──「資格の勉強を優先したい」と、モデル活動を休止して一般企業で勤務されたそうですね。

穂川さん：はい。モデルのキャリアを中断し、一般企業に勤めながら、気象予報士の資格の勉強に注力しようと決断しました。ステップアップというわけではないので、モデルからのキャリア転向を決めたときは正直、すごく負けた気持ちでした。高校生の頃からモデルとして活動し、芸能界で頑張る未来を思い描いていたのに「キャリアが中途半端になってしまった」。そんな不甲斐なさや後ろめたさが、やっぱりありました。

── ずっとモデルの仕事を頑張ってきたわけですから、そう感じるのも当然だと思います。でも、新たにチェンジした気象予報士の試験は合格率5パーセント前後と言われる難関国家試験で、いつ受かるとも限りません。休業の決断をするのは、相当の勇気が必要だったと想像します。

穂川さん：事務所の人や周りの業界関係者の方々からは「この業界では20代は方向性が決まる大事な時期なのよ。今仕事を休んだらどうなるか、わかってるの？」などと口々に言われました。

でも当時は、モデルとして完全に自信を喪失していた時期で、「資格を取れば、『天気の仕事を振ろう』って思ってもらえるかも」という一筋の希望がやっと見つかった！という気持ちになっていたんです。しかも、自分でも呆れるほどの頑固者だったので（笑）。「私は絶対に資格を取る！」と言い張り、自分の意見を貫きました。意地になっていた部分があったとは思います。

「勉強のしすぎで蕁麻疹も」2年で試験に合格

── 難関試験には、2年で合格されたそうですね。何年も挑戦する人が多いと聞きますし、23歳の若さでの合格は快挙だったのではないでしょうか。

穂川さん：一般企業で勤務しながら勉強時間をしっかり確保できたからこそ、2年で合格できたのだと思います。朝は出社前にカフェで勉強して、夜も帰宅後はすぐ机へ向かう。そんなルーティン化が叶ったのも会社勤めのおかげでした。





もともと親が教育熱心で、幼稚園児の頃からさまざまな習い事や小学校受験も経験していたので、試験勉強にもあまり抵抗がなくて。足かけ2年、プライベートの時間は勉強に全振りしていました。その生活が続けられたことは親のおかげでもあると思うので、感謝していますね。とはいえ、あまりに勉強がしんどくて蕁麻疹が出たことがありました

幼少期の穂川さん。子どものころから勉強は得意なほうだったそう

── 勉強のしすぎで蕁麻疹とは…。

穂川さん：そうなんです、蕁麻疹が体じゅうに出てしまって。やっぱり「勉強ばかりでつらい」という気持ちは抱えていたと思います。でも当時は、「私にはもう気象予報士しかない。資格が取れたらキャスターへの道が開けるかもしれない」。そんな希望だけが支えだったように思います。

お天気キャスターになりたい気持ちだけで突き進んで、意地で頑張っていました。念願叶って気象予報士の資格試験に合格したときは、親に「本当に合格する人がいるんだ」と驚かれましたね（笑）。私自身も、「これでやっと夢がかなうんだ！」と本当に嬉しかったです。

モデルから会社員になり「歪曲した思考がリセットできた」

── モデルの世界を中心に活動するのと、一般企業で会社員として働くのでは、生活は180度変わったでしょうね。

穂川さん：そうですね。まず、毎日満員電車で通勤し、夜に帰宅するという、規則正しい「ルーティン生活」にガラリと変わりました。モデル時代は起きる時間もロケやスタジオといった仕事場所も毎日バラバラ。しかも仕事や体型管理のプレッシャーで常に心が張り詰めていたので、決まった生活リズムになったときは、ある意味ですごくホッとしたのを覚えています。

とは言っても、朝の満員電車は本当に過酷で…！「毎日こうして通勤している皆さん、本当にすごすぎる！」と心から尊敬しました。

── 環境の変化とともに考え方なども変わったと感じましたか？

穂川さん：はい。いちばん変わったのは、マインドと体型です。モデル時代は体型管理が最優先で、人づき合いよりもジムの時間を優先するほどストイックに過ごしていました。でも会社員になってからは、食事制限よりも同僚や友人との楽しい時間を優先するように。そうしたら、なんと一気に10キロ太ってしまったんです！「人間ってこんなに簡単に太れるんだ!?」と自分でもびっくりしました。

さすがに10キロ太ったときは焦って健康的な体型に戻す努力もしましたが、あの変化があったからこそ、今の外見の数字に振り回されない身体づくりに繋がったと思います。

気象予報士の資格取得の勉強漬けだったとはいえ、一般企業でごく普通の会社員として生活したことで、「自分の体型を極限まで細くしなければ」という歪曲した思考がリセットされたのは大きかったです。痩せることにしか関心がなく孤独だった私が、周囲の人と交流することの楽しさを知れたのは、一般企業で働いたおかげです。振り返ると、モデルの世界にいた頃より視野が広がったし、自分の可能性を前向きにとらえるきっかけとなった期間だったと思います。

取材・文：池守りぜね 写真：穂川果音