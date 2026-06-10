先制されても逆転し、接戦でも負けない――。セ・パ交流戦も終盤に差し掛かるなか、巨人がこれまでにない粘り強さを見せている。その変化の裏には、橋上秀樹監督代行の新戦術と巧みな発信術があった。

【写真】はじける笑顔…橋上マジックで変わった巨人のベンチ内

セ・パ交流戦において、巨人は6月7日時点で7勝3敗2分と4位。ソフトバンク、西武、日本ハムとの優勝争いに加わっている。直近では、オリックスを3タテ。6月2日はキャベッジの2ラン本塁打、3日は丸佳浩の代打逆転満塁弾、4日はキャベッジの同点ソロと泉口友汰の勝ち越し打で、いずれも劇的な逆転勝利を飾った。この粘り強さは続くロッテ戦でも発揮され、6日は8人の継投を見せ、翌7日も約4時間の激闘の末に2戦連続で引き分け。4勝0敗2分の負けなしウィークとなった。

この好調の背景には、阿部慎之助前監督時代から変化した戦術と、周囲のモチベーションを高める巧みな発信術が存在していると見られている。

「橋上監督代行になってから、オーダーの組み方が大きく変わりました。若手をやみくもに抜擢するのではなく、調子を最優先した選手起用が的中している。ネット上では『逆転の橋上』『負けない橋上』というフレーズが踊っています。オーダーに関しても、橋上監督代行が独断で決めるのではなく、川相昌弘コーチがある程度決めたベースに対して微調整を加える形を取っているようで、4日に小林誠司を初めてスタメンマスクで起用したのも、バッテリーコーチからの提案を柔軟に受け入れた結果です。周囲の意見を広く聞き入れる姿勢が、現在のチームの風通しのよさに繋がっているように感じますね」（スポーツ紙記者）

さらに戦術についても、ホームランを期待するのではなく、手堅く1点を奪いに行く姿勢が表れている。

適材適所の“ノーストレス打線”

「試合を細かく見ていくと、毎試合のように野手にバントを課しています。また、走れる選手を限定し、積極的に盗塁させる一方で、エンドランや機動力を駆使して仕掛ける場面はそれほど多くありません。三振の多かったキャベッジを1、2番ではなく6番に据えていることも、ファンから『ノーストレス』だと支持されています。

投手についても阿部前監督の代名詞だった『マシンガン継投』は影を潜め、竹丸和幸、井上温人が完投したように、先発投手にできるだけ長いイニングを任せようとしている。井上の完投翌日に田中瑛斗が『めっちゃデカかったです。ああいうのが月に1回でもあると、ありがたいですね』と感謝していましたが、負担が減ることでさらに『鉄壁のリリーフ陣』が負けない終盤を作っています」（同前）

そして、阿部前監督との最も大きな違いは、メディア対応だろう。

「阿部前監督は、試合後のメディア対応の場で物憂げな表情を浮かべ、質問に対しても短くぶっきらぼうに答えることが多かった。しかし、橋上監督代行の対応はこれとは真逆です。疑問に感じられた采配の意図を詳細かつ丁寧に説明してくれるため、ファンもすっきりできる。インタビューで『〇〇選手』と呼び捨てにしないところも選手へのリスペクトを感じますし、よかったところを褒め称えるコメントも選手が読めばモチベーションに繋がるはず。

4日の試合では、まだ同点だった8回の時点で、守護神のライデルが3連投を志願して準備を始めたことなどは、チーム一体となって勝利を目指している雰囲気の良さを象徴していました」（別のスポーツ紙記者）

阿部前監督に萎縮していた若手が

ネット上でも、ファンから《橋上さん、監督に向いているんじゃないか》《これだけしっかりメディアに説明してくれるとベンチの狙いが分かって応援しやすいし、選手もやる気になると思う》《阿部さんの時はベンチがピリピリいて若手が萎縮しているように見えたけど、今はみんな伸び伸び野球をやっている》との声が聞かる。

「9日から交流戦首位のソフトバンクは阪神、巨人が最下位の楽天というカード。ファンは交流戦の優勝にはそれほどこだわっていないかもしれませんが、結果しだいでは最後の西武戦が優勝争いの直接対決になる可能性も出てきました」（スポーツ紙デスク）

ペナントレースでも阪神、ヤクルトとの差をグイっと詰めてきた橋上巨人。諦めない戦いぶりと劇的な勝利の連続に、ファンのV奪還への期待は高まるばかりだ。