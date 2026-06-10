今月６日に自身のＳＮＳで離婚を発表した女優の網浜直子が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。２５歳と２４歳の息子に対して心配し過ぎな日々を送っていることを明かした。

今回は「パパママの心配事相談会」

１０日までに自身のインスタグラムで離婚を報告した網浜。「さんま御殿」初出演で、お笑いタレント・松山三四朗との間にもうけた２５歳の長男、２４歳の次男について、「子供がもう大きいんですけど、今だにＬＩＮＥの既読がないと、ずっと心配になって寝れない」と告白。

「大きくなって車の運転免許を取って運転するようになると、港とかに行ってしまって、ギアをバックに入れてしまって、後ろに落っこちて行方不明になってるんじゃないかとか、夜中の２時とかに帰ってこないとって妄想してしまって」と続けると「それで既読がつかないと何回も何回も着信を残したりとか」と口に。

「心配になっちゃって、夜中の１時に友達の飯島直（子）ちゃんに電話して『捜索願を出そうと思ってるんだけど』って言ったら『やめな』って」と、たしなめられたことを明かしていた。