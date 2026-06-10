【哲学者の警鐘】本をたくさん読む人は、他人の食べ残しを食べる人、他人の古着を着る人に過ぎない。

読書は知性を高める――そう信じてきた人に、哲学者ショーペンハウアーは鋭い問いを突きつける。本を読むことと、自分で考えることは、本当に同じことなのか。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

読書は「他人の考え」を借りることだ

本を読むことは、素晴らしい習慣だとされている。

しかし、ショーペンハウアーはその前提に静かに異を唱える。

読書とは、他人がすでに咀嚼した考えをなぞることだ――と。

自分の頭で悩み、考え抜いた末に得た洞察と、

他人がまとめた見解をそのまま受け取ることは、似て非なるものだ。

どれだけ多くの本を読んでも、自分の思考が育っていなければ、

知識は「借り物」のままにとどまる。

「思考のない多読」を、哲学者は警戒した



読書することで他人の考えに引きずられてしまったら、自分で考える能力を失ってしまう。だから、自分の思考の泉が詰まってしまったときだけ、読書をするべきなのだ。

読書よりも、独自の思考の方がずっと価値がある。

独自の思考なしに他人がまとめた見解をそのまま受け入れるのは、真理からはほど遠い。

ショーペンハウアーは、思考のない多読を警戒した。 ――本をたくさん読む人は、他人の食べ残しを食べる人、他人の古着を着る人に過ぎない。読書することで他人の考えに引きずられてしまったら、自分で考える能力を失ってしまう。だから、自分の思考の泉が詰まってしまったときだけ、読書をするべきなのだ。読書よりも、独自の思考の方がずっと価値がある。独自の思考なしに他人がまとめた見解をそのまま受け入れるのは、真理からはほど遠い。ショーペンハウアーは、思考のない多読を警戒した。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

「他人の食べ残し」「他人の古着」――ショーペンハウアーの言葉は辛辣だが、 その比喩が指しているのは、読書そのものの否定ではない。

自分の思考を伴わない読書への警告だ。

本を読んで「なるほど」と思う。

しかしその「なるほど」が、自分の中で咀嚼されたものか、ただ受け取っただけのものか――

その違いが、知識と洞察を分ける境界線だ。

読んだ量ではなく、考えた深さが問われている。

読書は「思考の泉が詰まったとき」の補給だ

ショーペンハウアーが読書を否定しているわけではない。

彼自身、膨大な書物を読んだ哲学者だ。

彼が示唆しているのは、読書の「使い方」だ。

自分の思考が行き詰まったとき、新しい視点を得るために本を開く。

読んだ後は、その内容を自分の言葉で問い直す。

本は思考の出発点であり、終着点ではない――そういう向き合い方が、洞察を育てる。

多読が悪いのではない。

読むことに満足して、考えることをやめてしまうことが問題なのだ。

本の中にある答えを探すのではなく、本を読んで自分はどう考えるかを問い続けること。

それがショーペンハウアーの言う、真理に近づく読書の姿だ。

次に本を読んだとき、「自分はこれをどう思うか」とひとこと問い直すことだけでいい。