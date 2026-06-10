ロックバンドTHE 虎舞竜のボーカル高橋ジョージ（67）が9日、都内の宮城ふるさとプラザで、新曲「ShowaShowaOndo！〜昭和昭和音頭」発売と新レーベル設立を報告した。自ら作詞した新曲は「ロックと盆踊りの融合。ロックン盆踊り」がテーマ。オリジナルメンバーが20年ぶりに再結成した24年に発表した「幸せのある場所」以来の新曲となる。

「来年69歳。ロック、ロックに生きていこうと思ってまして。そのスタートになればいい」と、6月9日の「ロックの日」にリリース。同時に新たな音楽レーベル「パイナップルレコード株式会社」を立ち上げた。敬愛する「ザ・ビートルズ」のアップル・レコードにちなんで命名。東日本大震災から15年の節目でもあり、宮城県出身の高橋は「スマホではつなげない心がある。音楽で元気にしたい」と決意を新たにした。

「心の復興」の一助となるべく、日本全国の盆踊り行脚企画を行う。「虎舞竜といえば『ロード』しか知らないわけですよ、一般の人は。夏祭りに呼ぶのはな…って感じだったと思うんですよ」。新曲を引っ提げて自ら各地のイベントに赴く。「東北には絶対行きたいし、能登や熊本にも行きたい」と意気込んだ。

「僕は高齢者ですけど、まだまだ元気。元気なじじいがいれば日本も元気になる」と親指を立てる。66年にビートルズが立った日本武道館のステージを夢に見ており「武道館で盆踊りもありだな。虎舞竜！武道館！盆踊り大会！ってありだな。来年ぐらいにできたらいいな」と69歳の目標も掲げた。【鎌田良美】