トランプ大統領の長男、トランプ・ジュニア氏が物議を醸すスポーツイベントを支援した。

【映像】「ドーピングOK」スポーツ大会の詳細

ラスベガスで初開催された「エンハンスト・ゲームズ」。エンハンスとは「高める」「強化する」という意味。つまり、オリンピックなどで禁止されているドーピングでの筋力強化を認めた掟破りのスポーツ大会だ。

この大会の支援に名を連ねるのが、トランプ大統領の長男、ジュニア氏らの投資会社だ。インサイダ編集長の中丸徹氏は「ジュニア氏は5人いるトランプ氏の子供たちの中でも、もっとも忠誠心が高いと言われていて、忠誠心こそトランプ氏がもっとも評価する能力。政治でもビジネスでも1番のキーマンになりつつある」と解説する。

競技は陸上、競泳、重量挙げの3種類で、元オリンピック選手29人を含む42人が出場した。選手たちは医師の管理下で筋肉増加を促すステロイドやテストステロンなどを使用できる。

主催者側は「人間の体が真に可能なことを示し、人類を進化させる機会を提供したい。自らの身体をどのように強化するかは本人が決めるべき。医師の監督下で使うから、安全」「隠れて使うより公開して使う方が透明だ」と主張。

これに対し国際オリンピック委員会（IOC）と世界反ドーピング機関（WADA）は当然のように猛反発。「アスリートの健康に重大なリスクがある。危険で、無責任だ」「スポーツの精神を損なう。若者に危険なメッセージを送っている」。

各種目の1位には25万ドル（約4000万円）、世界記録を更新すれば最大100万ドル（約1億6000万円）が贈られる。

この大会のスポンサーを務めるのがトランプ氏の息子らの投資会社だ。長年ドーピングと闘い続けてきたオリンピックに、真っ向からノーを突きつけたトランプ・ジュニア氏は「スポーツを永遠に変える運動を支援できることを誇りに思う」と語る。

中丸氏は「アメリカでは『加速主義』と言われるテクノロジーや資本の力で人間の限界を破壊したいという勢力が出てきている。また、そこにビジネスチャンスがあると見ているのでしょう」と分析。

国際政治学者の舛添要一氏は「長男もビジネスが非常に上手いし、政治的にもやるんじゃないかと。やっぱり父親に似ていて、基本的にはディールというかビジネスマン。ただ、ドーピングをやっていいスポーツ大会を支援するというのは、『国際法なんて関係ない』『俺は自分勝手にやるんだ』という父親とよく似ている」と指摘。

さらに、「IOCとか国際機関とか全く関係ない。スポーツであれ何であれ、『ルールは俺が作るんだ』という困った人だ」と分析した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）