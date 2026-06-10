中国の習近平国家主席は、北朝鮮を7年ぶりに訪問しました。今回の首脳会談では、両国が「核問題」について議論するかが最も注目されていましたが、実際はどうだったのでしょうか。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

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8日の首脳会談で両首脳が発言する場面が公開されました。

中国・習近平国家主席

「中朝関係が時代と共に進歩し、さらなる発展を遂げ、両国および両国人民にさらなる利益をもたらす」

北朝鮮・金正恩総書記

「国際情勢がどのように変化しても、歴史の試練を耐えてきた中朝の関係は揺るぎないことを示すことができる」

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■北朝鮮が“核保有国”だとアピール

9日までに中国外務省の発表では言及はないのですが、いくつか「ヒント」もみえてきました。その1つに、写真があります。

3日に北朝鮮の金正恩総書記が視察したとされているのは「核物質の生産工場」なんです。

北朝鮮が“核保有国”だとアピールするような動きだったんですが、外交や安全保障に詳しい小原凡司さんは、中国との首脳会談の「直前」というタイミングで写真付きで報じてきたことは、北朝鮮側が「核の話題を持ち出すこと」をあらかじめ示している、中国に北朝鮮の「核保有を認めさせたい」ということだとみています。

■「あいまいな態度」がポイント

――そういった北朝鮮の思惑に対して、中国はどんなスタンスでいるんでしょうか。

中国はこれまで一貫して北朝鮮の「核保有を認めない」、つまり「朝鮮半島の非核化」を進めるという立場を貫いてきました。

そのうえで、今回、核問題は議論されたのか、もう1つの「ヒント」です。

中国外務省は記者から質問され、「中国の立場と政策は一貫性を保っている」とだけ説明し、会談で主張したのか、あいまいなままでした。

この「あいまいな態度」がポイントで、取材を続けるNNN中国総局長の柳沢高志記者は「今回、習主席は『非核化』について強く主張していない」とみています。

「北朝鮮が受け入れるはずがない問題にこだわっても反発されるだけだから」だというんです。

■中国と露で「北朝鮮を取り合っている」

――中国が北朝鮮の反発を避けようとしている感じなんですか。

そうなんです。中国政府関係者によると、いまは中国とロシアで「北朝鮮を取り合っているような状況」だというんです。北朝鮮はいま、ロシアにウクライナ侵攻で協力するなど軍事面、経済面での親密さを深めています。

こうした状況が面白くないのが中国で、長年、「後ろ盾」として支えてきたはずの北朝鮮がロシアになびいてしまうかもしれない。

小原さんは、北朝鮮を自分たちのコントロール下に置くために、中国は核兵器の保有を認めないまでも「黙認」せざるをえないのではとみています。

もし、中国の「黙認」が続くことになれば、北朝鮮が核開発をやめたり、縮小したりする可能性はますます遠のいて、日本にとっても、朝鮮半島の安全保障環境は、さらに厳しいものになります。

（6月9日放送『news zero』より）