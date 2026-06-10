◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム4-1DeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

3回に決勝の2号3ランを放った大塚瑠晏選手が、プロ入り初のお立ち台で喜びを語りました。

大歓声に包まれて自身初のお立ち台にたった大塚選手。まずその心境について聞かれると「ずっとここに立ちたかったんですけど、郡司さんも言っていたように、すごく試合よりも緊張しています」と語ります。

そして3ランを放った場面については「先輩がすごくつないでくれたので、僕はなかなかいい結果が出ていなかったので、とにかくヒットを打ちたいなという気持ちで打席に入りました」と打席での気持ちを明かしました。

その大塚選手が放った3ランは、右中間フェンス上部に当たる際どい打球でした。グラウンドにボールが跳ね返り、最初はインプレーの判定でプレーが続きましたが、リプレー検証の結果、本塁打となりました。打った瞬間の手応えに関しては「いい感じに捉えられたんですけど、少しライトがとりそうな雰囲気があったので、『やばいやばい』と思って、『打球伸びてくれ』と思いながら走っていました」と述べ、本塁打となった後に受けた祝福について「すごくベンチのみなさんが喜んでくれたので、ボスも喜んでくれたので、すごくうれしかったです」と語りました。

最後はファンに向け「打席に立った時に背中を押されているような気持ちにもなりますし、すごく自分を奮い立たせてくれる応援があるので、今日のホームランもそれがつながったかなと思います」との言葉で締め、いつも送られてくる声援に感謝の言葉を口にしました。