現役時代に「美しすぎるバレーボール選手」として人気を集め、レズビアンを公表している滝沢ななえさんが、ナチュラルな美しさを見せた。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し、スタッフからの質問に答えるショート動画をアップした。滝沢さんは４月２６日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）のレズビアン特集に出演し注目を集めた。

滝沢さんは、テレビの反響やファンへの返信内容を問われると「これからも頑張ってくださいっていう応援してもらう声が多いから、これからも頑張りますって、一言返すかな」と言い、「なのでみなさんのコメントは見ておりますので。はい！ありがとうございます」「ありがたいですね、応援していただけて」と感謝した。

ナイキのウィンドブレーカー姿で、化粧っけもなし。「抜歯後でまだ少し顔が腫れてます」と説明したが、目鼻立ちくっきりの美人顔を披露。フォロワーは「綺麗（きれい）です」「スキンケアを知りたいです！！すごく綺麗なので」とほれぼれしていた。

滝沢さんは、八王子実践高時代に主将として春高バレーに出場。０６年にＶリーグのパイオニア入団。０９年に上尾メディックスに移籍し、１３年に現役引退した。１７年１１月に、テレビ番組で自身がレズビアンであることを公表。トレーニング指導者として歩みつつ、多様な社会のあり方についても発信を続けている。