阪神、ロッテで活躍した鳥谷敬さんが９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。子供が野球を始めた時に感じた率直な思いを明かす一幕があった。

今回は「パパママの心配事相談会」

子供５人の鳥谷さんは「次男が小学生ぐらいの時に野球を始めて」と話し出すと「自分は基本的には野球をやってほしくなくて、（子供）みんなに」と続けた。

「（成功する）確率も悪いし、難しいので」と反対の理由を明かすと「しかも、親が活躍していて、その子供も活躍するって、あんまりないんですよ」と続けた。

次男について「小学校の頃に始めて。自分もまだバリバリ現役の時だったんです。その時に『オヤジより俺の方が絶対うまくなるから』って話をしてる時に大丈夫かな？と思って」と正直に回顧。

「しかも、井上や林って（よくある）名前だったら分かるんですけど、鳥谷ってなったら、『あっ！ あの鳥谷の息子だ』ってなるじゃないですか？ それで中学生の時に結局辞めたんですけど、その時、『良かった〜』って思って」と振り返ると「そうしたら、今度は一番下（の子）が最近、やり始めて、また心配になってきた」と告白。

ここでＭＣの明石家さんまに「次男坊も可能性があったかも分からないじゃないですか？」と聞かれると「野球の場合は見たら、自分だけじゃなくても他のプロに行った人、行ってない人、上下で全部見てるんで『こいつ、無理だな』とか分かるじゃないですか。小学生でも体の動きとか見たら『これはキツいな』とか。頑張れば頑張るほど、無理なのにめちゃくちゃ頑張ってるみたいな…。それは親としては…」と率直に明かしていた。