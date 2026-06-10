歌手、女優の畑中葉子（67）が9日夜、Xを更新。自身の冠ラジオ番組が6月をもって終了すると発表した。

畑中は「【お知らせ】こまえエフエム（コマラジ）『畑中葉子Cotton Style』は6月で終了となります」と書き出し、今年1月からこまえエフエム（コマラジ）で放送していた「畑中葉子Cotton Style」（毎月第2、第4金曜午後9時）が今月をもって終了することを告知した。

そして「経緯は6／12の放送でお話しいたします」と理由などは次回放送で話す予定であるとし、「この件についてはコマラジには一切の関係はございませんので誤解のないようにお願いいたします。放送を楽しみにしていただいた皆様には申し訳ない気持ちでいっぱいです」と述べた。

畑中は1978年「カナダからの手紙」（平尾昌晃氏とのデュエット）でデビュー。同年「第29回NHK紅白歌合戦」に出場するなど、数々の音楽賞を獲得した。79年には「ロミオ＆ジュリエット’79」でソロデビュー。1980年には「後から前から」がヒット。同年「愛の白昼夢」に主演し、女優として映画デビューを飾った。近年も歌手、映画、舞台などで幅広く活躍している。