北海道の知床沖で遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で9日、社長の桂田精一被告が裁判所に出廷しました。争点となっている出航判断などについて問われた際、あいまいな受け答えをする場面もみられました。

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記者

「たったいま、被告の桂田精一社長が姿をあらわしました」

知床遊覧船の桂田精一被告が、札幌地裁に入りました。9日に行われたのは、遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが、社長と運航会社に対して、およそ15億円の損害賠償を求めている裁判です。

9日で、2度目の出廷となった桂田被告は…

桂田被告

「大変な事故を起こしてしまい、重く受け止めています。正直にここで話したいと思います」

■強風・波浪注意報が出されていた海へ出航

北海道の知床沖で運航していた遊覧船「KAZU I」は、2022年4月、強風・波浪注意報が出されていた海へと出航し、沈没しました。

乗客乗員26人のうち、20人が死亡し、6人の行方がわからないままです。

知床遊覧船・桂田精一被告 (2022年4月/記者会見)

「この度は大変申し訳ございませんでした」

当時、運航管理者だった桂田被告は、出航の判断について記者会見で次のように話していました。

──波浪注意報が出ている中で出航する判断は間違っていたのでは？

知床遊覧船・桂田精一被告

「ごもっともでございます。結果的にはですね」

──安全管理がずさんだった？

知床遊覧船・桂田精一被告

「結果的にはそのような形だと思います」

──結果的にという言葉をよく言っているが、事故が起きてなければ間違っていないと？

知床遊覧船・桂田精一被告

「すいません。言葉尻がまずかったと思います」

桂田被告は、業務上過失致死の罪に問われている刑事裁判では、無罪を主張しています。

■出航判断に過失は…民事裁判でも争点

9日に行われた民事の裁判でも、争点となっているのは、出航の判断に過失があったのかどうかです。被告側の弁護士が問います。

被告側の弁護士

「波浪注意報を聞いてどう思った？」

桂田被告

「もちろん参考にはしました」

被告側の弁護士

「欠航の判断はしなかったのか？」

桂田被告

「知床の広域の予報であって、すぐに現実的にあらわれるわけではない。船長も“荒れる前に戻ってくる”と言っていた」

海が荒れたら引き返す“条件付き運航”を決めていたと主張しました。

ただ、先月の裁判に出廷した運航会社の元従業員は、条件付き運航の指示は「受けていなかった」と証言しました。双方の主張には食い違いが生じています。

■原告側弁護士“船のコース”問いただす

一方、原告側の弁護士が問いただしたのは、船のコースについてです。

当時、「KAZU I」は、北海道斜里町のウトロを出発し、知床岬で折り返して、往復する予定でした。

原告側の弁護士

「なぜ岬まで行った？」

桂田被告

「心当たりは全くありません」

原告側の弁護士

「必ず（短い）ルシャ湾コースで戻ってこいと伝えたか？」

桂田被告

「そのへんは覚えていないです」

桂田被告は、原告側からの質問には、あいまいな証言を繰り返しました。

業務上過失致死の罪に問われている刑事裁判の判決は、今月17日に言い渡される予定です。

（6月9日放送『news zero』より）