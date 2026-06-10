◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム4-1DeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

9回1失点で完投勝利をあげた伊藤大海投手。120球の熱投を見せ、試合後のヒーローインタビューでは、この試合にかける思いを明かしました。

まず伊藤投手は自身の投球を振り返ると「調子自体はそこまでよくなかったですけど、いい守備もたくさんありましたし、何より先に点をとってくれたので、乗っていくことができましたし、今日私事ではあるんですけど、息子が初エスコンだったので、何がなんでも最後まで投げたいなと思ってました」と語り、1人でマウンドに立ち続けた思いを明かしました。

また3回に4点の援護をくれた味方打線に対しては「あまり僕のテンポがよくない中でも、打って守って僕自身を盛り上げてくれましたし、本当に野手に感謝したいなと思います」と感謝の気持ちを表すと、7回にDeNAの宮粼敏郎選手にソロを浴びたシーンに言及する一幕があり「一発だけはと思っていたんですけど、一発しっかりいつも通り打たれてしまって、そこはもったいないなと感じましたけど、また次いいピッチングできるようにしっかりやっていきたいなと思います」と反省点も述べ、次回登板へ意気込みました。