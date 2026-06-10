バレーボール男子 石川祐希らネーションズリーグ予選第1週に挑む出場選手14人を発表 中国プールは世界1位のポーランドとも激突
日本バレーボール協会は9日、「バレーボールネーションズリーグ2026」の予選ラウンド第1週に臨むバレーボール男子日本代表チームの出場選手14人を発表しました。キャプテンの石川祐希選手、郄橋藍選手、西田有志選手らが名を連ねました。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
日本(世界ランク7位)は、第1週の中国プールでウクライナ(同18位)、ポーランド(同1位)、中国(同28位)、スロベニア(同6位)と対戦します。
▽第1週日程
6月10日 vsウクライナ
6月12日 vsポーランド
6月13日 vs中国
6月14日 vsスロベニア
【セッター】
深津英臣、永露元稀
【アウトサイドヒッター】
大塚達宣、郄橋藍、石川祐希(主将)、甲斐優斗
【オポジット】
西田有志、宮浦健人
【ミドルブロッカー】
小野寺太志、山内晶大、郄橋健太郎、エバデダン ラリー
【リベロ】
小川智大、山本智大
【リザーブ】
富田将馬、西本圭吾