アニメ化55周年記念「ルパン三世傑作選」10月期に放送！ TVシリーズ316エピソードから選ぶファン投票スタート
『ルパン三世』が1971年のアニメ第1話放送から55周年を迎えるのを記念し、過去最大規模の人気エピソード投票企画が本日6月10日よりスタート。選ばれたエピソードは『ルパン三世傑作選』として、10月期に日本テレビほかにて放送される。
【写真】アニメ『ルパン三世』歴代作のカットやキービジュアルも公開
投票の対象となるのは、テレビシリーズとして放送された 『ルパン三世 PART1』〜『PART6』に加えて、スピンオフテレビシリーズである『LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜』を含めた計316エピソード。ルパン三世傑作選公式HPにて本日6月10日より投票が開始される。
投票対象となっているテレビシリーズ 『ルパン三世 PART1』〜『PART6』および『LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜』は、Huluほか各種配信サイトにて配信中。
『ルパン三世傑作選』は、日本テレビほかにて10月期放送。
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投票の対象となるのは、テレビシリーズとして放送された 『ルパン三世 PART1』〜『PART6』に加えて、スピンオフテレビシリーズである『LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜』を含めた計316エピソード。ルパン三世傑作選公式HPにて本日6月10日より投票が開始される。
投票対象となっているテレビシリーズ 『ルパン三世 PART1』〜『PART6』および『LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜』は、Huluほか各種配信サイトにて配信中。
『ルパン三世傑作選』は、日本テレビほかにて10月期放送。