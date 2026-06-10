ほしのあき49歳、“33年来の友人”人気モデルと2ショット！ 誕生日お祝い
タレント・ほしのあきが9日、自身のInstagramを更新し、33年来の友人モデルの誕生日をお祝い。コメント欄には祝福の声が殺到した。
【写真】ピチピチ！ ほしのあき＆SHIHOのJK時代
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
この日、ほしのは「HAPPY BIRTHDAY❤︎SHIHO♡」とつづり、6月6日に節目の50歳の誕生日を迎えたSHIHOとの2ショットを投稿。「出会って33年！ わたしが在学してた高校に志保が編入して来た日、『学校中が可愛い子が入ってきた！！』って大騒ぎになったんだよ〜！」と、当時を懐かしみ「帰り道が同じで、一緒に登下校するようになって仲良くなって、わたしをプチセブンのモデルにスカウトしてくれた恩人でもある志保」と、自身の芸能人への道のターニングポイントとなった存在でもあることを示し、「50歳って記念を一緒にお祝い出来て良かった〜」と祝福している。
写真では、テラスで身体を寄せ合う仲良し2ショットのほか、仲間たちとのショット、さらに、学生時代と見られる2人が大阪の名物・くいだおれ人形の前で撮影した懐かしの2ショットも公開している。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ピチピチ！ ほしのあき＆SHIHOのJK時代
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
この日、ほしのは「HAPPY BIRTHDAY❤︎SHIHO♡」とつづり、6月6日に節目の50歳の誕生日を迎えたSHIHOとの2ショットを投稿。「出会って33年！ わたしが在学してた高校に志保が編入して来た日、『学校中が可愛い子が入ってきた！！』って大騒ぎになったんだよ〜！」と、当時を懐かしみ「帰り道が同じで、一緒に登下校するようになって仲良くなって、わたしをプチセブンのモデルにスカウトしてくれた恩人でもある志保」と、自身の芸能人への道のターニングポイントとなった存在でもあることを示し、「50歳って記念を一緒にお祝い出来て良かった〜」と祝福している。
写真では、テラスで身体を寄せ合う仲良し2ショットのほか、仲間たちとのショット、さらに、学生時代と見られる2人が大阪の名物・くいだおれ人形の前で撮影した懐かしの2ショットも公開している。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）