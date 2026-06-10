真木よう子43歳、“前髪切りすぎ”報告も…どアップ超絶美ぼうにファンうっとり
女優の真木よう子が9日、自身のInstagramを更新し、ヘアカットを報告。「毎回前髪を切りすぎる」と、本人は不本意なようだが、ファンからはそのどアップの美しさに反響が寄せられている。
【写真】真木よう子16歳年下イケメン恋人！
最近では、43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木。16歳年下のパートナーとの関係も良好であることは、ABEMAの番組などで赤裸々に明かしていた。
そんな真木はこの日、「毎回前髪を切りすぎる」とつづりながら、メイクアップした自身のバストアップの写真を公開。4日前の投稿ではたしかに眉毛のしたあたりまで伸びていた前髪は、最新ショットでは眉上に切りそろえられている。
本人は「毎回前髪を切りすぎる」と評しているが、この投稿に対して、コメント欄には「インスタ開いたらまぢで画面から光が放たれたよ」「切りすぎてないと思うよー」「全く問題ないです」「可愛いから大丈夫」「可愛すぎます」といった称賛が多数寄せられている。
引用：「真木よう子」Instagram（＠yokomaki_official）
【写真】真木よう子16歳年下イケメン恋人！
最近では、43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木。16歳年下のパートナーとの関係も良好であることは、ABEMAの番組などで赤裸々に明かしていた。
そんな真木はこの日、「毎回前髪を切りすぎる」とつづりながら、メイクアップした自身のバストアップの写真を公開。4日前の投稿ではたしかに眉毛のしたあたりまで伸びていた前髪は、最新ショットでは眉上に切りそろえられている。
本人は「毎回前髪を切りすぎる」と評しているが、この投稿に対して、コメント欄には「インスタ開いたらまぢで画面から光が放たれたよ」「切りすぎてないと思うよー」「全く問題ないです」「可愛いから大丈夫」「可愛すぎます」といった称賛が多数寄せられている。
引用：「真木よう子」Instagram（＠yokomaki_official）