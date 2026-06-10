◆ファーム・リーグ 巨人１―３西武（９日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の又木鉄平投手（２７）が９日、ファーム・リーグの西武戦（Ｇタウン）に先発し、８回３失点の粘投。打線の援護がなく今季初黒星を喫したが、３戦連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６イニング以上自責３以下）をマークし、８回１１０球の力投を見せた。「もっと高みを目指さないといけない。２ストライクに追い込んでからの決め球の精度を磨いていかないと１軍では通用しない」と表情を引き締めた。

今季は４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初勝利を挙げ、２軍では６試合に先発して４勝１敗、防御率１・６６と抜群の安定感を誇っている。「先発としての役割を意識して、とにかく長いイニングを最少失点でいけるように心がけている。そこは変えずにやっていければ」とアピールを続ける。

今後の課題に挙げるのは空振りの数と奪三振数。「まずは真っすぐの強さが戻ってくれば、変化球の空振りも増えてくると思う。もっと真っすぐで空振りを取れるように」と次戦を見据えた。１軍再昇格へ、着々と課題を克服していく。（加藤 翔平）