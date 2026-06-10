◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）は史上初となるグランプリホース３頭の対決が実現する。先週の安田記念を勝った武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝と連覇を狙うメイショウタバルは、史上初となる父子連覇も懸かった一戦。２４年の有馬記念を制したレガレイラ、昨年の有馬記念Ｖ以来のミュージアムマイルは、勝てば史上１７頭目のグランプリダブル制覇だ。

ミュージアムマイルがグランプリ連勝を狙う。今春はドバイ・ターフを情勢不安のため断念。香港のクイーンエリザベス２世Ｃに目標を切り替えたが、歩様検査をクリアできない可能性があり回避した。やっと迎える今年初戦。高柳大調教師は「休み明けがカギになると思います」と指摘する。

実戦は昨年の有馬記念以来約半年ぶり。叩き良化型でもあり、指揮官は「不安は不安。乗り越えてほしい」と率直に明かす。しかし、ケガによる休養ではないうえ、予定していた２戦に向けては順調に調整を進めていた。「２回仕上げてるんでね。この馬にとってはいいと思います」。実際の出走は約半年ぶりでも、その間きっちり負荷をかけていたことをプラスに捉えている。

先週はレーンが騎乗し、栗東・ＣＷコースでびっしり。トレーナーは「これで変わってると思います。有馬のときも、１週前から変わりましたからね」と上昇に期待を込める。有馬記念から宝塚記念に直行して連勝すれば、７７年のトウショウボーイ以来。昨年の最優秀３歳牡馬が、“三度目の正直”の４歳初戦で偉業に挑む。（水納 愛美）

◆グランプリホース対決 宝塚記念で同一年にグランプリホース３頭が出走したことはない。２頭出走は過去５回で、以下の通り。

９０年（２）オグリキャップ（８８年有馬）

（４）イナリワン（８９年宝塚、有馬）

０３年（５）シンボリクリスエス（０２年有馬）

（７）ダンツフレーム（０２年宝塚）

０５年（３）ゼンノロブロイ（０４年有馬）

（７）タップダンスシチー（０４年宝塚）

１２年１オルフェーヴル（１１年有馬）

（７）アーネストリー（１１年宝塚）

１８年（６）サトノダイヤモンド（１６年有馬）

（１２）サトノクラウン（１７年宝塚）

２頭の連対は一度もなく、勝ち馬は前年の３冠馬で天皇賞・春１１着から巻き返したオルフェーヴルのみ。今年はどうなるか。