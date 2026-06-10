〈「監視カメラの映像が“1分間”消えている」大富豪エプスタインの不審死と、トランプ大統領がひた隠しにする“顧客リスト”の闇〉から続く

2025年、日本初の女性首相となった高市早苗氏。トランプ大統領の胸に飛び込んでハグをする姿や、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」という言葉が新語・流行語大賞に選ばれるなど、その言動は常に賛否両論を巻き起こしている。

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中でも決定的だったのが、中国との関係悪化だ。2025年11月の国会答弁で、高市首相は「台湾有事」について、日本が武力行使できる「存立危機事態になりうる」と明言したのだ。

歴代内閣が中国を刺激しないよう苦心して続けてきた「曖昧戦略」を、自分の言葉でぶち壊してしまった高市首相。現状日本が抱える外交問題の背景について、池上彰氏による『知らないと恥をかく世界の大問題17』（角川新書）の一部を抜粋して紹介する。

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それを言っちゃおしまいよ……

2025年は、日本にも初の女性首相が誕生しました。自由民主党総裁に選出された高市早苗氏が決意を表明した際の言葉「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」は2025年の「現代用語の基礎知識」選T＆D保険グループ新語・流行語大賞年間大賞に選ばれましたね。しかし長時間労働を美化するようなことを表明したことに、賛否の声があがりました。

また、2025年10月28日には神奈川県のアメリカ海軍横須賀基地を訪問し、寄港中の原子力空母「ジョージ・ワシントン」上に立ち、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領の横ではしゃぐ映像が物議をかもしました。こちらも賛否が分かれました。さらに2026年3月に日米首脳会談が開かれた際、高市首相はトランプ大統領の胸に飛び込み、ハグをします。トランプ大統領の驚いた顔が印象的でした。「相手の懐に飛び込む」という言葉がありますが、まさにそれを実践したのですね。これも賛否両論でした。

その一方で、中国（中華人民共和国）との関係は急激に悪化しています。そもそも高市氏は首相になる前から中国に対して強硬な発言を続けていましたから、首相になれば日中関係は悪化するだろうというのが大方の予想でした。

それが決定的になったのは「それを言っちゃおしまいよ」ということを言ってしまったからです。2025年11月7日の衆議院予算委員会で、「台湾有事と存立危機事態の認定」を巡って答弁した内容がきっかけです。

「存立危機事態」とは何か?

「存立危機事態」という概念がわかりにくいですね。どんな状態を言うのか。これは安倍晋三政権が2015年に整備した「安保法制（平和安全法制）」に盛り込まれたものです。

そもそも中国と台湾の関係が悪化した場合、トランプ以前のアメリカの政権は必ず「台湾を助けに行く」と言っていました。中国が台湾に対して武力行使をするかもしれない。そのときはアメリカが「台湾関係法」という法律に基づいて台湾を助けに行く。その際はアメリカ本土から行くより台湾に近い日本の沖縄にいるアメリカ軍が行くことになります。

その場合、もしアメリカの船が攻撃を受けて沈んだり、死傷者が出たりしたら、日本は「専守防衛」なので黙って見ているのか。



写真はイメージ ©AFLO

日本と密接な関係にある国（つまりアメリカのこと）が攻撃を受けているときに日本が傍観していたら、日米間の信頼が破壊されて決定的に関係が悪くなります。それは日本にとって存立危機事態だ。というわけで、アメリカが介入して攻撃を受けたら、ほかに手段がない場合はアメリカ軍を助けて武力を行使しますよということにしたのです。

それまで日本の歴代内閣は「日本には国家として個別的自衛権も集団的自衛権も持っているが、憲法9条の規定により集団的自衛権は行使できない」という見解でした。日本が他国から侵略されたら、個別的自衛権で自国を守るために軍事力を行使してもOK。しかし日本は憲法で戦争を放棄していますから、たとえばアメリカが他国から攻撃されてもアメリカを守るために自衛隊が海外で武力行使をしたら、これは憲法違反になるという判断だったのです。ということは、アメリカ軍が他国から攻撃されても、見ているしかないという判断になるところでした。「それではまずいだろう」ということで安倍政権時に考え出されたのが「存立危機事態」という概念です。

たとえば、ホルムズ海峡が機雷で封鎖されたとき

しかしそんなことをストレートに言うと中国が怒るので、当時の安倍首相は「存立危機事態とは地理的な概念ではありません。たとえばホルムズ海峡が機雷で封鎖されて石油が日本に入ってこないようなことがあれば、これはエネルギー危機で日本が存立危機になる。そういう事態の概念であって、地理的概念ではありません」。こういう言い方をしていました。「台湾のことなど一言も言っていない」というわけです。台湾有事の際、自衛隊はどうするかについては曖昧なままにしておくというのが日本の方針であり、「曖昧戦略」をとっていました。

ただ、安倍氏が首相を辞めた後、「台湾有事は日本有事」と発言したら、中国が猛反発して日本に抗議してきたのですが、政府は「発言があることは承知している。（が）政府としてのコメントは差し控えたい」と言うにとどめました。

そしてパンダもいなくなった

2025年11月7日、国会で立憲民主党の岡田克也議員（当時）が、「自民党の麻生太郎副総裁が中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています」と述べて、高市首相の考えを質しました。これに対し高市首相は「台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。（〜中略〜）それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます」と答えました。

つまり、台湾有事は、集団的自衛権の行使が可能な「存立危機事態」に該当しうると答弁したのです。

官僚のレクチャーを聞いていれば言わなかったはずです。高市首相はわかりやすい答弁を心がけているようですから、官僚が用意した想定問答集を自分で読んで自分の言葉で答えたのでしょう。発言内容は間違いではありません。ただし、日本政府の従来の発言要領からは逸脱するものでした。

すると、台湾有事答弁を引き出した岡田氏が責められるという不思議な現象が起きました。野党が政府の見解を質すのは本来業務であり、答弁した側の責任なのですが。

その後、中国側は猛反発し、日本に旅行に行くことに慎重になるように呼びかけたり、日本への留学の自粛検討を呼びかけたりしました。上野動物園（東京都恩賜上野動物園）のパンダも、期間を前倒しして中国に返還することになりました。

（池上 彰／Webオリジナル（外部転載））