異様な世界観で集団心理の怖さを描く映画『NEW GROUP』。主演の山田杏奈とともに巨大組体操に立ち向かう転校生・優を演じた青木柚は、「みんなが同じ方向を向くと、それが普通になっていく」と語る。ハードな撮影現場と、この映画が映し出す“怖さ”について聞いた。

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青木柚さん 写真＝深野未季／文藝春秋

これ、どうやって映画化するの？

──脚本を読んだとき、率直にどう思われましたか？

青木 純粋に「これをどうやって映像化するんだろう」と驚きました。書いてあることは理解できるのですが、それを自分の身体でどう表現するのか、まったく想像ができませんでした。

──それでもオファーを受けた決め手はどこでしたか。

青木 まずは、オリジナル映画に参加できることが自分のなかですごく大きかったです。とくに、本作は下津（優太）監督ご自身の体験や感覚をもとに作っていると伺い、強い想いに魅力を感じました。

ストレートなメッセージを、斬新な方法で表現しているのも面白そうでしたし、主演の山田杏奈さんと初めてご一緒できるのも楽しみでした。

日体大の体操部の組体操は本気で恐ろしかった

──実際の現場はどんな空気でしたか。

青木 正直、かなりハードな現場だったと思います。「組体操が襲ってくる」という設定なのですが、それが想像以上の迫力なんです。人間ピラミッドは日体大の体操部のみなさんがリアルに組んでくださっているのですが、統率が取れすぎていて、“個”が消えて、一体の巨大な生き物みたいになっていく過程が不気味でした。

監督からは「怖がっている人の顔を見て観客は怖がるから、本気で怖がって」と言われましたが、生まれて初めて組体操を「生き物」だと思うほど、本気で恐ろしかったです。

小学校時代、人間ピラミッドの一番上だった

──学生時代、実際に組体操をされたことはありますか？

青木 はい、あります。小学校のときの人間ピラミッドでは、一番上でした。でも、毎回「なんでこんなことやるんだろう」と思っていました。むしろ、「怪我したくないから早く降りたい」と考えていたくらいで（笑）。でも一番上って結構高くて怖いので、小学生にしてはがんばっていたと思います。

──今回、久しぶりに組体操を間近でご覧になって、懐かしい気持ちもありました？

青木 いいえ、誰もが想像する「組体操」とはまったく別物です。恐ろしさしかなかったです（笑）。

初対面から10分後に山田杏奈と組体操

──その組体操に襲われるシーンはとても迫力がありました。青木さんと一緒に組体操と戦った山田杏奈さんは、「青木さんとは戦友みたいだった」とおっしゃっていました。

青木 そうですね、同じ感覚だったと思います。撮影前に「はじめまして」とご挨拶して10分後くらいに、いきなり山田さんと組体操を組むことになったんですよ。初対面でお互いまだ緊張していたんですけど。

──いきなりですか？

青木 はい。優と愛がふたりで組体操をして巨大組体操に立ち向かうシーンがあるんですけど、どの形がいちばん見栄えがいいか、長時間耐えられるかを確認したいと言うことで、いきなり組体操を組むことになりました。

「サボテン」とか「扇」とかいろいろやってみたんですけど、どれもうまくいかなくて……。結局「肩車」でいくことになりました。もし「サボテン」がうまくできていたら、映画でも「サボテン」で戦うことになったので、「うまくできなくてよかった……」と、少し思いました（笑）。

ふたりとも組体操しながらの演技はしたことがなかった

──一瞬で結束が強まりそうですね。

青木 そうですね。ふたりとも、組体操しながら演技なんてしたことないので必死でした。ストーリー的にも、だんだんまわりが組体操に取り込まれ、優と愛ふたりだけが孤立していくという、心身共にすり減っていく現場でしたから、山田さんの存在はまさに“戦友”のようなものだったかもしれません。

──かなり特殊な現場だったんですね。

青木 正直、全部を理解できていたわけではないんです。でも現場には「これは絶対に面白くて可笑しい作品になる」という確信みたいな空気があって。だからもう、この空気に全力で乗っかるしかない、と覚悟して挑みました。

──共演の山田杏奈さん、ピエール瀧さんはいかがでしたか？

青木 山田さんは一瞬で感情の温度を上げる力がすごくて、その瞬発力に圧倒されました。複雑な家庭環境に育った愛を演じるのは苦しいものだったと想像しているのですが、一面的でない表現はとても勉強になりました。

ピエール瀧さんは、現場の空気を一瞬で変えてしまう唯一無二のオーラがありました。監督が「こういうふうにしたいんです」とリクエストを出されていたときも、柔軟に、破壊力のある表現をされていて。どうやっても真似できないな、と思いました。

器用にまわりに合わせられなかったからこそ

──青木さんが演じた優という役については、どうとらえましたか。

青木 優は「海外から来たばかりの転校生」という設定なので、ひとりだけ制服も違うし、明らかに“異物”なんです。でも、しっかりとした芯をもっていることが、誰かの救いになることもある。だから、自分を見失わずに立っている人であることは大切にしました。

作品の中では優のバックボーンはそこまで細かく出てきません。でも、転校してくるまでどこに住んでいて、どういう暮らしをしてきた生徒なのかということがわからないと演じられないシーンがあったので、監督と話して、キャラクターの背景についてはかなり深掘りして挑みました。

──「演じられなかった」というのは、具体的にどのシーンですか？

青木 愛の家に入り込み、愛をおんぶして出て行くシーンです。優と愛は育った環境も考え方も違うので、軽々しく愛に共感などしてはいけないのではないかと監督と話し合い、少し演出を変えることになりました。

でも結局、撮影当日に「やっぱり元のままでいきましょう」と言われて、このシーンに対する監督の思い入れの強さを感じたので、「その通りにやります」と言って演じたんです。印象深いシーンになりました。

──本作には「集団と個」というテーマもあります。10歳から芸能界でお仕事をされている青木さんは、普通の子ども以上に「集団に合わせる」機会も多かったのではないでしょうか。

青木 たしかに子どもの頃から仕事で大人の中に入ってきたので、自然とまわりに合わせていたことは多かったと思います。ただ、振り返ると、オーディションで受かる子たちの演技の真似はできないな、自分には向いていないなと子どもながらに思っていたんです、もっと自分だけの表現があるのではないかと。

みんなが同じ方向を向いていると、それが“普通”になっていく怖さってあると思うんです。でも、今にして思うと、あの当時、器用にまわりに合わせられなかったからこそ、今日までコツコツやってこられたのかもしれない、と思います。

──優のように、どんな状況になってもまわりに流されずに自分を保ち続けるために、意識されていることはありますか？

青木 そもそも「自分らしい」というのがどういうことなのか、よくわからないんです。ただ、人は変わっていくものだと思うので、「こうでなければいけない」と決めつけないようにはしています。

最近は、その時その時の自分の気持ちを大切にしていれば、環境や一緒にいる人が変わっても、芯がぶれずにやっていけるのではないかと思うようになりました。

「組体操のヤバい映画に出てましたよね」と言われそう

──役作りのアプローチも変わりました？

青木 そうですね、昔は自分の中にあるものを役に当てはめていく感覚が強かったのですが、最近は逆に役の方に自分を寄せていくことも増えてきました。ただ、それも作品によって全然違うので、やり方を決めすぎないことも大事だな、と思っています。

──この作品はご自身のキャリアにとってどんな経験になりましたか。

青木 撮影中から感じてはいましたが、完成した映画を試写で観て、奇妙だけれど相当の破壊力をもった作品だなとあらためて思いました。こんなインパクトの強い作品に20代で参加できたことがありがたいです。いつか「昔、組体操のヤバい映画に出てましたよね」とか言われるんだろうな、と勝手に想像して、楽しくなっています。

わけがわからないまま集団に飲み込まれていく怖さのなかで、優がどう“自分”でいようとしたのか、劇場で確かめてもらえたらうれしいです。

青木柚（あおき・ゆず） 2001年、神奈川県生まれ。10歳から子役として活動を始める。映画、ドラマ、舞台など数多く出演。最近の出演作に映画『秒速5センチメートル』、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（25年）など。公開待機映画に『マジカル・シークレット・ツアー』『ブルーロック』（26年）がある。

『NEW GROUP』

STORY

引っ込み思案で、家庭にも居場所がない高校生・愛のクラスに、優が転校してくる。しかし海外帰りの優は、協調性を重んじる日本の集団行動になじめない。そんなある日、校庭で1人の生徒が四つん這いになり動かなくなった。次第に他の生徒も加わり始め、人間ピラミッドを形成していく。日を追うごとに生徒たちの人間ピラミッドは大きくなり、愛も朦朧となってピラミッドに加わりそうになる。しかしこれは、その後地域全体を巻き込む集団怪現象の序章に過ぎなかった──。

STAFF&CAST

原案・監督：下津優太／脚本：下津優太、佐原百子／出演：山田杏奈、青木柚、ピエール瀧／2026年／日本／82分／配給：KADOKAWA／© 2026 映画「NEW GROUP」製作委員会

（相澤 洋美／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）