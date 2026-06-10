〈元B1A4のジニョンがテコンドーのコーチに。戒厳令の下、台湾少女との淡い恋と儚い青春を描いた映画『あの写真の私たち』はこうしてつくられた〉から続く

6月7日、日本未公開の台湾映画の名作・話題作を紹介する「台湾文化センター 台湾映画上映会2026」の第3回が、ユーロライブ（東京・渋谷）で開催された。今回上映されたのは、台湾映画として初めてベルリン国際映画祭の「パースペクティヴ」コンペティション部門に選出された『うなぎ』。上映後に行われたトークイベントには、本作のチュウ・ジュンタン（朱駿騰）監督が登壇。聞き手は上映会キュレーターのリム・カーワイ監督が務めた。

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リム・カーワイ監督（左）とチュウ・ジュンタン監督 ©台湾映画上映会2026

『うなぎ』

台北の街中に浮かぶ孤島。ゴミ焼却場で働く阿亮は、ある日、川に漂う謎めいた女性に出会う。つかみどころのない彼女との生活は、彼の心の奥に潜む孤独に火を灯していく。時間も記憶も霧のように消えていく孤島で、二人は少しずつ互いに隠してきた傷や物語を明かしていく――。現代アートシーンで活躍しているチュウ・ジュンタン監督の、長編デビュー作。シンガーソングライターのクー・ミンシュンの出演も話題。

監督：チュウ・ジュンタン／出演：デヴィン・パン、クー・ミンシュン／2024年／103分／台湾／©Static Film & Visual Art Production Co., Ltd.

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不安定で彷徨う男女とウナギの生態

リム・カーワイ（以下、リム） これまでの台湾映画の多くは、非常に叙情的であり、ストーリーの構成や展開も直線的なものが主流でしたが、『うなぎ』はそれらとは全く異なり、ユーモアとリアリティが独自の形で混ざり合って、非常にアーティスティックな表現に満ちています。まずお聞きしたいのは、なぜタイトルを『うなぎ』としたかということです。

チュウ・ジュンタン（以下、チュウ） それは私がこの作品を撮影した場所が深く関係しています。台北にある「社子島（シーヅィダオ）」というところで、二つの川が合流し砂洲になっている土地です。私はそこに2年ほど滞在し、映画の準備を進めました。その滞在期間中、地元の漁師と一緒に漁に出たのですが、その時に彼がウナギを捕まえたのです。彼がウナギをカゴから取り出して外に置くと、そのウナギは泥の上を這って回り続けていました。私はウナギという生き物に強い興味を持ち、その生態について色々と調べ始めました。

調べていくと、ウナギという魚は非常に不思議な回遊を行う生態を持っていることが分かりました。もともとはフィリピンの方にあるマリアナ海溝の深いところで卵から孵ります。そこから広大な海をずっと旅して、やがて河口から川へと入ってくる。そして川の淡水の中で生活を送り、やがて産卵の時期を迎えるとき、あるいは自らの死の時が近づくと、再び海へと出ていく。このように、海から川へ、そしてまた海へと、循環していくウナギの生態というものが、私にはとてもロマンチックなものとして感じられました。

この作品に登場する主人公の男女も、やはりこのウナギのような存在なのだと考えています。川という場所で偶然に出会い、そこで自分自身を探し、自分たちの未来がどうなっていくのか模索していく。そうした二人の不安定で彷徨うような状態が、ウナギの持つ生態やイメージと非常に強くマッチすると思いました。

都会の中のタイムカプセル

リム 撮影場所である社子島という独特な場所があったからこそ、この作品が成立したのですね。

チュウ この社子島という場所は、台北の中心部から比較的近いところにあります。淡水河と基隆河という二つの大きな川がちょうど交わるところに位置していますが、今から50年ほど前に大きな台風がこの地を襲い、その被害をきっかけに政府はこの場所のあらたな開発を禁止しました。そのため、50年から60年前の姿が、まるでタイムカプセルのように残されることになりました。

初めてそこに足を踏み入れたとき、まるで自分がどこかを漂流しているような、宙に漂っているような不思議な感覚を強く受けました。この場所そのものが川の水によってもたらされた土地であり、ここに生きる人々もまた、水によってこの場所にやってきた人たちであり、自分たちの将来もまた、いつかは水と共にすべてなくなってしまうのではないかという予感を抱えているのです。先行きが不明瞭のまま、彷徨っている感じがある土地なんですね。

リム 主人公の男性が働いている巨大なゴミ処理場はすごくSF的というか、ディストピアのような印象を受けました。非常に面白いロケーションですね。

チュウ あのゴミ処理場は、実際に社子島の中に実在しています。主人公の男性は、自分自身のことをまるで「ゴミ」のようだと感じながら日々を生きています。自分の中に何があっても実現することができず、自分の力で将来を変えることもできない。そんな非常に強い閉塞感に満ちた状態を生きている主人公だからこそ、ゴミの山に囲まれたリサイクルの場所で仕事をしているという設定が、彼の内面を表現する上で大きな意味を持っています。

「この世に永遠のものはない」

チュウ 私自身の人生観として、人間の「一生」というのはあまりにも短いものだという思いが根底にあります。人間は生涯、様々な苦しみや楽しみを経験しますが、自分が年齢を重ねて過去を振り返ってみたとき、その一つひとつ、苦しみでさえも、実はそれほど重要なものではないのではないか、と思えてくるのです。

こうした人生観を一つの形として表したいと考え、この映画を制作しました。私自身は「自分はどこにも根っ子のない人間だ」という感覚を幼い頃からずっと抱えて生きています。現在は結婚もしていますし、子供も3人いるので、周りの人たちからは「あなたは何でも手に入れている、満たされた人間じゃないか」と言われますし、「それなのになぜ、こんなにも閉塞した暗い映画を作ったのか」と聞かれることもよくあります。

それは、幼いころに「この世に永遠のものはない」と気づいてしまったため、家族や子供という、自分にとって大切なものが増えてくるほど、逆にそれをいつか失ってしまうのではないかという恐怖が、自分の中で膨れ上がっているのです。本作の主人公の男性が抱えている、物を失うことへの怯えや、身動きの取れない閉塞感には、私自身のそうしたきわめてパーソナルな人生の影が非常にたくさん投影されているのです。

エンディングに『君といつまでも』のメロディが

観客からは、映画のエンディングに加山雄三の『君といつまでも』のメロディが流れたことについて、その理由を尋ねる質問がでた。

チュウ 作品の中に出てくるいくつかの古い歌は、すべて私自身が自分で選んだものです。最後に出てくる歌は、日本で非常に有名な曲であると聞いていますが、映画で使ったのは姚蘇蓉（ヤオ・スーロン）が歌う台湾版です。私が古い歌を選んで使用したのは、それぞれの歌の歌詞が持つ意味が、言葉を発しない登場人物たちの内面を代弁するモノローグとして機能しているからです。

特に最後の曲に関して言えば、この曲の台湾のタイトルは「夕陽西沈」というものですが、その夕陽というイメージが、この映画の結末の空気感に最もふさわしいのではないかと感じました。脚本を執筆している時に、たまたまこの曲のメロディが頭の中にふっと浮かび上がってきたのです。

リム 私もマレーシアでこの「夕陽西沈」を小さい頃から耳にして育ってきました。この曲を歌っている姚蘇蓉さんは、1970年代に一世を風靡した台湾を代表する非常に有名なポップソングの歌手で、当時は東南アジア全体でもものすごく流行したんですね。

掲げられたインドの詩人タゴールの詩

『うなぎ』の冒頭には、ノーベル賞を受けたインドの詩人タゴールの詩集『迷い鳥』の一節が引用されている。What you are you do not see, what you see is your shadow.（あなたが何者なのかあなたには見えない、あなたが見るのはあなたの影にすぎない）。会場からは、白色テロをテーマにした映画『返校 言葉が消えた日』でも『迷い鳥』の朗読があったが、なぜこの詩を冒頭に掲げたのか、と質問が出た。

チュウ あのタゴールの言葉は、私がまだ学生だった頃に本で読んだものです。しかし、正直に言うと、当時はその言葉の意味が私にはまったく理解できませんでした。理解はできなかったのですが、なぜかそのフレーズだけが、私の頭の中に何十年もの間、ずっと消えずに残り続けていました。

そして、この映画の編集を何ヶ月も続けていたある時に、ふとその言葉が私の脳裏に鮮やかに蘇ってきました。その瞬間に、「ああ、この映画が描いているものは、まさにあの言葉のことだったんだ」と、少し分かったような感覚を覚えたのです。本当に自分が完璧に理解できたのかという疑問は今でもありますが、その編集の瞬間に受けた直感的な感覚が、あまりにも強烈でした。私は、映画を作る時に非常に直感的な物作りをしていくタイプですので、この編集中の強い直感に従って、あの言葉を冒頭に使おうと決めました。映画が完成した今、後からこうして振り返ってみても、あのタゴールの詩は私の映画にとてもよく合っていたんじゃないかなと、しみじみ思っています。

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）