「当たる占い師は人気が出て高収入になる」――多くの人がそう思っているかもしれないが、現実は全く違う。「そもそも当たる占い師などこの世に存在しない」からだ。

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そして、実のところ、占い師の大多数は平均年収に届かない。対面鑑定の物理的限界に加え、「占いの館」に売上の3割を引かれ、パワーストーンの販売ノルマに追われることもあるという。

10年間業界に身を置いたまねまね氏の『占い師ぶっちゃけ話』（清談社Publico）の一部を抜粋し、占いビジネスについての実情を紹介する。



写真はイメージ ©mapo/イメージマート

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占い師のほとんどは、稼げない

占い師の収入について語られるとき、「当たる」占い師なら人気が出て高収入になるというイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

しかし、実態はかなり違います。

結論から言えば、占いの「当たる／当たらない」は収入にほとんど関係がありません。

なぜなら、当たる占い師はこの世に存在しないのですから。

そして、占い師の多くは、稼げない部類に入ります。

占い師として年収1000万円以上を安定して稼いでいる人は、私の知る限りほぼ存在しません。占い師は歩合制のため、一時的に収入が大きく伸びる人はいますが、長期間維持できるケースはごくわずかです。大多数の占い師は、日本人の平均年収以下の、生活を支えるほどの収入を得られないまま活動しています。

理由の一つは、対面鑑定という仕事の物理的な限界です。

占いは、相談者の話を聞き、状況を整理し、適切なアドバイスを心がける仕事です。流れ作業のように数をこなせる仕事ではありません。まともに鑑定をしようとすれば、1日に見られる人数は多くても5〜6人が限界です。

仮に鑑定料を1万円に設定したとしても、顧客がついていないうちは、毎日満員になるわけではありません。相談が入らない日もありますし、直前でキャンセルされることもあります。月単位で見れば、思っているほどの収入にはなりません。

さらに、多くの占い師は「占いの館」に所属します。館に所属すると、集客や場所の提供をしてもらえる代わりに、鑑定料の一部を手数料として支払います。

ちなみに占いの館とは、複数の占い師が日替わりや時間帯ごとに待機し、相談者が直接訪れて鑑定を受けられる場所のことです。駅前や繁華街、商業施設の一角などにあり、誰でも入れます。

多くの占い師にとって館は活動の入口です。無名の占い師は、看板の力を借りて鑑定経験を積みます。予約管理や会計、場所の提供などは館側が行うため、鑑定そのものに集中できます。

その代わり、売上の一部は館に支払うことになります。条件は館によってさまざまですが、占い師として駆け出しの時期ほど取り分は少なく、名前が知られるようになっても、一定の割合が差し引かれる構造は変わりません。

私の知っている館では、売上の3割前後を支払っていました。衣装や道具などはもちろん自腹のため、細かい演出にもこだわると、手元に残る金額はさらに減ります。

また、館はあくまでビジネスです。館によっては、鑑定料とは別に開運グッズの販売を求められることもあります。パワーストーンやお守りをどれだけ売ったかというノルマが課されることもあり、どれだけ数字を出せるかによって占い師は評価されます。

もちろん、こうした販売行為に抵抗を感じる占い師もいます。高額な鑑定料を請求せず、不安につけ込むような言い回しも使えず、開運グッズやパワーストーンを勧めること自体ためらう。

こういう占い師は、一生「稼ぐ占い師」にはなれません。

一方で、占い師として安定して稼げているのは、「どう売るか」「どう見せるか」だけを追求した手段を選ばない人たちです。

これが、占い師として過ごした10年間で私が見たこの業界の実態でした。

稼げる占い師は倫理観を捨てている

良識ある占い師であれば、相談者の心の隙間に入り込んで不安を煽るような鑑定はしません。傾聴に徹し、相談者の心に寄り添い、これからどうしていくべきかを考え、そのほんの少しの手助けに対価をいただく。それが本来の姿でしょう。

だから、占い師は、最初の短時間で相談者が「何を求めているのか」見極めないといけません。表情やしぐさ、服装やアクセサリー、言葉の選び方や反応などの観察力が求められる仕事でもあります。

ところが、一部の占い師は、このような良識を捨て、観察力を悪利用します。彼らは、何の根拠もない占いが相談者側に影響を及ぼすという発想を、ほとんど持っていません。

占った結果が外れてしまった場合、どうするか。

占いが外れた原因を、相談者のせいにします。

「努力が足りないから、（占いが）当たらなかったのよ」

「あなたの運気を下げている人間が周りにいるかも」

そんな言葉で、占いの結果を相談者に転嫁するのです。

逆に当たったときは、もちろん占い師の手柄です。

「だから言ったでしょう。私の判断がなかったら大変なことになっていましたよ」

たとえ、相談者の努力によって成功をつかんだとしても、占いのおかげだと恩を着せる。

これが、この連中のやり口です。

さらに、占い通りに行動して失敗した場合でさえ、こんなことを言います。

「占い通りにしたから、この程度の不幸で済んだんですよ」

「もし言われた通りにしなければ、もっとひどい目に遭っていたはずです」

よい結果はすべて占い師のおかげで、悪い結果はすべて相談者のせい。

これくらい面の皮が厚くなって初めて、成功する占い師になれるのです。

稼げる占い師は、そもそも相談者のことを第一に考えていません。

良識や倫理観をかなぐり捨て、自信満々に無責任な発言や不安を煽る占いができるのです。

稼ぐ占い師は「占い以外」で儲ける

どんなに売れっ子の占い師でも、どんなに高額の鑑定料をふっかけたとしても、対面鑑定で稼げる額には限界があります。

にもかかわらず、年収1000万円を超える成功した占い師が存在するのはなぜか。

理由は単純です。彼らは例外なく、対面鑑定の収入をはるかに上回る「別の稼ぎ柱」を持っているからです。彼らにとって占い師という肩書きは、名を広め、信頼を得て、「カモ」となる顧客を集めるための入り口に過ぎません。

そしてその先に用意されているのが、占い師としての名前や権威を商品化する仕事、いわゆる「名義貸し」です。

占いのアプリやサイト、企業のホームページなどで「監修」「推薦」「〇〇先生が関わっている」といった表記を目にしたことがあるかもしれません。

実際課金したらすぐに結果が返ってくることからもわかる通り、あれはただのプログラミングで弾き出された誰にでも当てはまる文章です。もちろん、占い師本人が一件一件鑑定しているわけではありませんし、そもそも中身にも関与していないこともあります。

しかも、タレント占い師ともなれば、4つも5つものサイトやアプリに名義貸しをしています。本来相談者の立場に立てば、一つのサイトやアプリにまとめておくべきですが、占い依存の状態にある人ほど、信じる占い師の名前がついているサービスすべてに登録してしまいます。

こうしたしくみは、心が弱い立場や不安を抱える相談者を食い物にするという点で、悪質だと言わざるを得ません。

ただ占い師からすれば、こういった名義貸しは割のいい仕事です。鑑定のように時間を切り売りする必要がなく、体力的な心配もありません。名前が商品として機能するようになれば、後は安っぽい人生訓でも語っておけばいいのです。

もちろん、こうしたアプリの課金額は、対面占いと比べると500円程度と少額です。

しかしだからこそ、購入のハードルは低く、購入者を多く見込めます。

あの細木数子さんは全盛期、月額400円の携帯サイトに約140万人もの会員がいたといわれています。単純計算でも月あたり約5.6億円、年間で70億円近く売り上げていたことになりますから驚きです。

また、本を出すことも占い師にとって大きな意味を持ちます。

占いの本に限らず、人生論や精神論のような内容でも、一冊の本になることで、「語る資格のある人」「教える立場の人」という印象が強まります。

本そのものの売上以上に、その後の仕事につながる点が重要です。占い師という肩書きに、「作家」という肩書きが加わることで、信用の度合いが一段階引き上げられ、講演会などの仕事も入るようになります。

占いを教える側として仕事を増やすことだってできます。

画像加工や実績水増しで客を呼び込むエセ占い師も…

昨今、その参入の手軽さから「副業占い師」を目指す人は増加傾向にあります。そういった人に向けた情報商材の販売やセミナーを行っている占い師もいます。

副業占い師を目指す人は「占いができるようになりたい」というより、「稼ぎたい」人が大半ですから、教える側が占い師として名が売れている必要はありません。

占い師としてほとんど実績がなくても「〇千万稼いだ」「指名客〇百人待ち」といった証明しようもない謳い文句を適当に並べて客を呼び込むことだってできます。

売上額を見せて「私はこれだけ稼いでいます」とアピールし、客を呼び込もうとするエセ占い師も少なくありません。しかし今や、画像の数字を変えることくらい、AIによる画像加工で簡単にできてしまいますし、アカウントを複数持てば自分で自分の商品を購入し、ニセの売り上げをでっち上げることだって可能です。

こうした手口が横行している状況を見ると、もはやそれを「占い」と呼んでいいのかすら疑わしいです。実態は占いを入り口にした別の稼ぎへの誘導です。他にも「副業占い」と称して中身のない情報商材を販売したり、最終的には数万円もするお札ふだを購入するよう誘導するケースもあるようです。

鑑定後に何かしらの物品や占い以外のサービスを売りつけようとしてきたら「自分は騙されている」と思うくらいで間違いありません。

〈「電話の向こうにいるのは“元テレクラのサクラ”です」…1分ごとに課金される『電話占い』のヤバすぎる正体〉へ続く

（まねまね／Webオリジナル（外部転載））