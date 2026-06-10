きょう10日（水）は、梅雨前線が停滞する沖縄で活発な雨雲がかかり、警報級の大雨のおそれがあります。本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。

■沖縄は警報級の大雨雷雨や激しい雨のおそれ

きょう10日（水）は、梅雨前線が日本の南から沖縄付近に停滞し、沖縄では雨が続くでしょう。ピークはきょう午前と、夜遅くからあす未明にかけての2回となりそうです。特に午前は雷の鳴る確率が高く、雷雨や激しい雨のおそれがあります。警報級の大雨になる可能性もありますので、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

■本州付近は高気圧に覆われて梅雨の晴れ間

本州付近は高気圧に覆われる予想です。西日本や東日本の日本海側、東北を中心に晴れそうです。久しぶりの洗濯日和になるでしょう。ただ、梅雨前線に近い関東や、低気圧に近い北海道は雲が広がりやすく、にわか雨がありそうです。

■晴れる地域はこの時期としてはからっとした暑さに

予想最高気温は西日本や名古屋は28℃前後で、きのう9日（火）より5℃ほど上がりそうです。平年並みの暑さですが、日差しがあってじめじめした空気は解消されそうです。東日本や北日本は22℃前後の所が多いでしょう。きのう9日（火）と同じくらいで平年を3℃ほど下回りそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：18℃ 釧路：18℃

青森 ：20℃ 盛岡：22℃

仙台 ：25℃ 新潟：21℃

長野 ：24℃ 金沢：24℃

名古屋：30℃ 東京：21℃

大阪 ：28℃ 岡山：29℃

広島 ：28℃ 松江：27℃

高知 ：30℃ 福岡：27℃

鹿児島：27℃ 那覇：26℃