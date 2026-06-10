数多くの名曲で魅了する世界的歌手、13歳で舞台デビューし、キャリア50年以上 五輪銀メダリストの活躍で再注目
歌手のサラ・ブライトマンが、12日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
サラ・ブライトマン ＝テレビ朝日提供
「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」など数多くの名曲で世界を魅了し続けるサラ・ブライトマン。2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの坂本花織が、サラ・ブライトマンの楽曲を使用し、銀メダルを獲得した事でも注目を集めた。
13歳で舞台デビューし、50年以上のキャリアを持つサラ・ブライトマンは、3オクターブを超える美しい音域の持ち主。20代で初来日して以来、大の日本好きという。
自身の成功の礎となった6人姉弟の大家族で育った幼少期や、最愛の母への感謝、オウムや犬との暮らしなど、意外な素顔も明らかになる。
そして世界的スターへの転機となった『オペラ座の怪人』の秘話も披露する。
サラ・ブライトマン ＝テレビ朝日提供
「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」など数多くの名曲で世界を魅了し続けるサラ・ブライトマン。2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの坂本花織が、サラ・ブライトマンの楽曲を使用し、銀メダルを獲得した事でも注目を集めた。
13歳で舞台デビューし、50年以上のキャリアを持つサラ・ブライトマンは、3オクターブを超える美しい音域の持ち主。20代で初来日して以来、大の日本好きという。
自身の成功の礎となった6人姉弟の大家族で育った幼少期や、最愛の母への感謝、オウムや犬との暮らしなど、意外な素顔も明らかになる。
そして世界的スターへの転機となった『オペラ座の怪人』の秘話も披露する。