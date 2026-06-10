◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）は史上初となるグランプリホース３頭の対決が実現する。先週の安田記念を勝った武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝と連覇を狙うメイショウタバルは、史上初となる父子連覇も懸かった一戦。２４年の有馬記念を制したレガレイラ、昨年の有馬記念Ｖ以来のミュージアムマイルは、勝てば史上１７頭目のグランプリダブル制覇だ。

２４年の有馬記念の覇者で、１１着に大敗した昨年の雪辱を期すレガレイラの秘める能力は春の大一番でも見劣らない。昨年は右前脚の第１指骨剥離（はくり）骨折明けで、同じ約半年ぶりのぶっつけ本番でも今回は順調度が違う。太田助手が「調整過程は昨年の宝塚記念よりもいいです」と説明するように、巻き返しへ態勢は整っている。

前走の有馬記念は道中ほぼ最後方の厳しい位置取りから、最後の直線は馬群をさばきながら４着まで追い上げた。１番人気に応えられず牝馬として史上初となる連覇はならなかったが、地力を示せた内容とは言えた。この中間に関しても同助手が「まだ競馬で頑張っている気持ちを持ち合わせている。このまま上げていきたいです」と指摘する通り、５歳を迎えても闘志は衰えていない。

昨年の覇者メイショウタバルやＧ１・２連勝中のクロワデュノールなどライバルは強力だ。「屈指の馬たちが集まってくるので、しっかりと状態を上げないといけない」と太田助手。昨年以上の仕上げでベストを尽くし、“紅一点”の実力派が意地を見せる。

◆グランプリホース対決 宝塚記念で同一年にグランプリホース３頭が出走したことはない。２頭出走は過去５回で、以下の通り。

９０年（２）オグリキャップ（８８年有馬）

（４）イナリワン（８９年宝塚、有馬）

０３年（５）シンボリクリスエス（０２年有馬）

（７）ダンツフレーム（０２年宝塚）

０５年（３）ゼンノロブロイ（０４年有馬）

（７）タップダンスシチー（０４年宝塚）

１２年１オルフェーヴル（１１年有馬）

（７）アーネストリー（１１年宝塚）

１８年（６）サトノダイヤモンド（１６年有馬）

（１２）サトノクラウン（１７年宝塚）

２頭の連対は一度もなく、勝ち馬は前年の３冠馬で天皇賞・春１１着から巻き返したオルフェーヴルのみ。今年はどうなるか。