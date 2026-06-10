誰もが知るあの有名企業の会長もそうだった！　小児科専門医が教える今さら人に聞けない「発達障害」の基礎知識

いまや耳にしない日はない、というくらい「発達障害」という言葉が世間に広まった。しかし、広まったからこそ、かえって本来の意味が曖昧になってしまった面はないだろうか。6月12日に新刊『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』を出版する武田洋子先生（小児科専門医）に、いまさら「何だっけ」とは聞きにくい発達障害の“基本のき”を語り下ろしていただいた。

有名企業の会長がカミングアウト

「お値段以上〇〇〇」というキャッチフレーズがありますね。よくテレビなどで流れてきます。皆さんは何を思い出すでしょうか。

そう、日本でも最大級といわれる家具・インテリアの小売企業、ニトリです。正しい表記は「お、ねだん以上」だそうですが、それはさておき、ニトリグループを束ねる株式会社ニトリホールディングスの似鳥昭雄（にとり・あきお）代表取締役会長が、発達障害を抱えているのはご存じでしょうか。

2026年3月には、ご自身の特性やこれまでの半生を記した著書（祥伝社。書名は後出）も刊行なさっています。そこから、特徴的なエピソードを拾ってみましょう。

●授業中はうわのそらで、理解もできなかった。「勉強はからっきしだった。そのころ［＝小学生のころ］の私は飲み込みが悪く、すさまじい劣等生でしたから。ちなみに、自分の名前が漢字で書けるようになったのは小学6年生の時です」（67ページ）

●小中学校ではいじめられていた。「特にひどかったのは中学生の時です。落ち着きがなく、でもマイペースでのろのろしていて、相手を言い負かすような会話力のない私は、反抗期の同級生にとってはストレス発散にちょうどいい存在だったのでしょう」（74ページ）

●同書に収められている妻の話によると、忘れ物がとにかく多い。たとえば、

・車で空港に行き、帰りは電車で帰ってくる（車は駐車場に置き去り）

・雪でタイヤが埋まってしまった。妻が後ろから押し、なんとか発車できたが、夫はそのまま行ってしまった（妻のことを忘れている）

（以上、52〜53ページ）

また、財布を何度もなくしたそうです。「伸びるチェーン」をつけたらさすがに忘れなくなり、反対側には携帯を同様にくくりつけているので、本人（＝似鳥会長）は「二丁拳銃だ」と言って周囲を笑わせている、ともありました。

『発達障害の私だからこそ、成功できた』

発達障害の診断を受けたきっかけは、テレビでした。たまたま発達障害を解説している番組を目にして「おや？」と引き込まれ、専門医の診察を受け、74歳にしてついに「ADHD」と診断されました。抱えているものの正体が明らかになったとき、ご本人はこう感じたそうです。

「しっくりくるなあ」

本のなかで会長は、子どもの頃から現在までに経験した様々な困難について語っています。そのうえでなお、悪いことばっかりだったわけでもない、“自分の発達障害の特性はニトリを成長させていくうえで大きな助けになっていたと思う”とも述べています。

似鳥会長は、ネガティブに捉えられやすい発達障害の特性を「強み」として活かし、成功につなげることができた好例だと思います。発達障害「なのに」成功できたわけではありません。その書名にもあるとおり、『発達障害の私だからこそ、成功できた』のです。

「うちの子には発達障害があるかもしれない」と感じている方、あるいは実際に発達障害と診断されて、今まさに不安を抱えている保護者も、世の中にはたくさんいらっしゃると思います。

しかし実際には、発達障害の要素は、たくさんの子どもが抱えていて、気づかれずに辛い思いをしている場合も少なくありません。ですから、保護者など周囲の大人に、発達障害と理解された子どもは、むしろ幸運だと私は思います。保護者や先生方に、特性に沿う上手な接し方をしていただくことで、その子に居心地のよい生活環境を与え、幸福な未来へとつなぐことができるのですから。

私たち小児科医は、学問の力で、一人一人の発達特性を評価・分析し、保護者や先生方に、上手な対応法をお伝えすることで、子ども達や周囲の大人の力になりたいと考えています。子ども達の幸福のためには、まず発達障害への周囲の理解が大切です。そうお伝えしたうえで、理解を希望へとつなぐために、本論に入ります。

おもな3つの発達障害

発達障害とはどのようなものでしょうか。

まず注意欠如・多動症・ADHDの子には、行動面の偏りがみられます。具体的には、「気が散る、落ち着きがない、待てない」などの特性です。いずれも、幼児や小学生ならどの子にもある程度は見られることですが、その程度・頻度が著しいのです。

次に自閉スペクトラム症（ASD）です。ASDの子には対人関係の困難があります。2つの柱として、まず「社会的コミュニケーションの障害」、次に「限られた興味やこだわりと感覚過敏」があげられます。ADHDと異なり、通常あまり見られない行動が繰り返されたり、音や触れるものに過敏だったりするなどの特徴があります。

そして、限局性学習症（SLD）があります。SLDは読字、書字、計算のいずれかの習得に、他の分野には見られない高度な困難を抱えているのが特徴です。

おもな発達障害3つを簡単に紹介してきましたが、これらはいずれも育て方や環境、心因によるものではありません。生まれつきの特性で、併存している場合もあります。今回の記事では、子どもの生活面にスポットを当てて稿を進めますので、主としてASDとADHDについてお伝えします。

3つの視点からとらえる

発達障害を抱えた子どもたちには、実社会で暮らす力の不足から、生活のなかで様々な困難が生じやすくなります。ここではそうした困難を「習得の力」「社会生活の力」「日常生活の力」という、3つの視点からとらえます。

「習得の力」というのは基本的な知識や理解、学力。例えば読み書きやお金の計算ができる、などです。そして、課題に取り組む態度も重要です。習得できた力はもちろんのこと、机に向かい学習課題に取り組む力はさらに大切であり、将来社会で働く力の根となるからです。

「社会生活の力」というのは、世の中で生活するために公共のルールなどを守れる、集団行動や協力ができる、コミュニケーションがとれる、といった力を指します。また、安易に騙されない、などの力も含まれます。

「日常生活の力」というのは、暮らしていく上で、身の回りのことを自分でできるか、そして食事や入浴のほか、買い物や通学など、必要な生活行動ができるか、などです。

発達障害を抱える子どもには、これらの達成度にばらつきが起きやすい傾向があります。たとえば、「学習はよくできるのに、集団行動や日常生活での常識的なことが苦手」とか、あるいは逆に、「学習は苦労しているけれども、家の手伝いや下の子の世話はよくできる」などです。

さて、発達障害といえば、WISC‐V（ウィスク‐ファイブ）などの発達検査の結果がよく取り上げられます。しかし発達検査は、1つめの「習得の力」の、さらに一部だけを評価するものです。その子の実社会での生活力すべてがわかるものではありません。

私自身は自分の臨床経験から、得点化される学力や発達検査の結果以上に、2つめと3つめの力（社会生活の力・日常生活の力）を育てることが重要と感じています。そのため本稿では、中心テーマを生活と行動に絞りました。

発達障害を抱える子を手助けするうえでの原則は、「頑張らなくてもいい。できるところから無理なく伸ばす」、そして「できなくても責めない。焦らない。諦めない」です。根性でただ繰り返し頑張らせるのは逆効果であり、それだけでは目標の達成は難しいと思います。

話が手助けの原則にまで及んでしまいましたが、先を急がず、次回の記事ではまず、ADHDとASD、それぞれについて、もう少し理解を深めましょう。

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