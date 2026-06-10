腸活も美容もごきげんに。毎日の“ととのう習慣”を叶える「aub」の注目アイテム

忙しい毎日を過ごしていると、つい後回しになりがちな体のコンディションケア。肌の調子や気分の浮き沈み、なんとなく続く疲れなど、「もっと自分を大切にしたい」と感じる瞬間はありませんか？そんな20～30代女性に注目されているのが、“腸活”を軸にしたライフスタイル提案を行う【aub】。発酵食品や菌の研究から生まれたアイテムは、毎日の食事やセルフケアに手軽に取り入れられるものばかりです。今回は、食卓を豊かにしてくれる発酵調味料から、夜のリラックスタイムやオーラルケアに役立つアイテムまで、おすすめの4商品をご紹介。毎日を心地よく過ごしたい人はぜひチェックしてみてください。

おなかのための甘糀みそ｜甘みとうま味が広がる発酵調味料

300g×2・1,290円

毎日の味噌汁や料理をワンランクアップしてくれるのが「おなかのための甘糀みそ」。米糀あまざけを加えて発酵・熟成させた十二割糀味噌で、国産大豆を使用しています。糀由来のやさしい甘みと深いうま味が特徴で、忙しい日でも手軽に発酵食品を取り入れられるのが魅力です。

野菜スティックのディップや、お肉の下味にもおすすめ。いつもの食事に発酵のチカラをプラスして、腸活習慣を始めてみては？

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おなかのための甕仕込みにごり酢｜まろやかな酸味で毎日の腸活を

200ml・2,490円

発酵食品好きなら見逃せないのが「おなかのための甕仕込みにごり酢」。国産玄米と糀米を、蔵付き菌が棲み着く大甕でじっくり発酵・熟成させたこだわりのにごり酢です。

一般的なお酢に比べてまろやかな味わいで、ドレッシングに使ったりとアレンジも自在。美容や健康を意識する女性の毎日の習慣にぴったりな一本です。

NIGHT CHERRY ESSENCE｜夜時間を心地よく彩るご褒美ドリンク

10日分・3,490円

仕事や家事を終えた夜、自分だけのリラックスタイムに取り入れたいのが「NIGHT CHERRY ESSENCE」。有機タルトチェリーをぎゅっと濃縮したエッセンスで、爽やかな酸味と上品な余韻が楽しめます。

水や炭酸水で割るのはもちろん、ヨーグルトやアイスにかけるのもおすすめ。深紅の一杯が、慌ただしい毎日にほっとひと息つく時間を演出してくれます。夜の美容習慣やリラックスタイムのお供として取り入れたいアイテムです。

ORAL GEL｜口から始める新しい腸活習慣

80g・1,990円

「腸活＝食事」というイメージを覆してくれるのが「ORAL GEL」。菌の研究から生まれた歯磨きジェルで、口腔内環境を整えながら腸の健康にも着目した新発想のオーラルケアアイテムです。

乳酸菌由来成分を配合し、口内をすっきり爽やかに保ちながら、毎日の歯磨きをサポート。ミントとユーカリのやさしい香りで、朝のケア時間も心地よく過ごせます。フッ素やアルコールなどを使用しない処方もうれしいポイントです。

毎日のコンディションづくりは、特別なことではなく小さな習慣の積み重ね。【aub】のアイテムは、食事・睡眠前のリラックスタイム・オーラルケアなど、日常のさまざまなシーンで“ととのう習慣”をサポートしてくれます。

腸活や美容に興味がある人はもちろん、「最近なんとなく疲れやすい」「もっと心地よい毎日を送りたい」という人にもおすすめ。まずは気になるアイテムから取り入れて、自分らしいウェルネス習慣を始めてみてはいかがでしょうか。